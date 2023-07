Suape dá início ao diálogo público para concessão de parte do PMAHC

A- A+

O Complexo Industrial Portuário de Suape deu um passo importante em direção à concessão do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti (PMAHC), localizado no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. A consulta pública foi oficialmente aberta nesta terça-feira (4/7) e se estenderá até o dia 7 de agosto, com uma audiência pública agendada para o dia 26 de julho, na sede da estatal portuária. O projeto de concessão prevê atrair investimentos no valor de R$ 45,9 milhões durante os três primeiros anos.

O projeto, modelado pela Secretaria de Projetos Estratégicos do Estado de Pernambuco em colaboração com consultores contratados pela Unesco, está aberto à participação da sociedade civil e do setor produtivo. As contribuições podem ser enviadas para o e-mail [email protected] e todos os arquivos relacionados estão disponíveis nos sites www.parcerias.pe.gov.br e www.suape.pe.gov.br.

A área de concessão compreende cerca de 118 hectares de um total de 270 hectares do PMAHC. A empresa vencedora da concorrência, prevista para março de 2024, assumirá a responsabilidade pela administração, operação, manutenção e conservação dos atrativos do parque, além de realizar os investimentos obrigatórios.

“A concessão é de grande importância para viabilizar serviços essenciais para o funcionamento desse equipamento histórico-cultural tão rico e importante para a região. A ação contempla a implementação de estratégias de preservação dos recursos naturais e culturais e está alinhada à Agenda ESG (boas práticas de governança e sustentabilidade), um dos pilares da administração do complexo”, afirma o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot.

A concessionária selecionada será incentivada a priorizar a mão de obra local e a adquirir produtos e serviços das comunidades do entorno do parque. Além disso, deverá implantar intervenções, atividades, serviços, programas e ações com premissas sustentáveis, visando contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“A iniciativa visa impulsionar o desenvolvimento sustentável da região, possibilitando projetos inovadores importantes para as comunidades da área, com geração de renda, fomento aos novos negócios e consolidação do sentimento de pertencimento da população”, ressalta o diretor de Sustentabilidade do atracadouro, Carlos Cavalcanti.

O Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, situado a 30 quilômetros do Recife, é um importante ativo ambiental e cultural de Pernambuco, facilmente acessível a partir do polo turístico de Porto de Galinhas e região. Sua área total de 270 hectares abriga valores paisagísticos, geológicos, ambientais, históricos, religiosos e culturais, tornando-o um local de grande potencial turístico.

A audiência pública, marcada para 26 de julho, às 9h30, no centro administrativo do Complexo de Suape, será aberta para a ampla participação da sociedade civil, órgãos e secretarias estaduais, Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, comunidades, Ministério Público e outros interessados no projeto de concessão que busca impulsionar o desenvolvimento sustentável da região, promovendo projetos inovadores e gerando renda para a população local.

