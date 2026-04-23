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negócios Suape dispara 29% no primeiro trimestre e consolida ritmo de expansão Motor do resultado foram as operações de granéis líquidos e gases, que seguem em ritmo acelerado mesmo com o conflito bélico no Golfo Pérsico

No primeiro trimestre deste ano, o Porto de Suape movimentou 6,5 milhões de toneladas de carga bruta, um salto significativo frente aos 5,04 milhões de toneladas registrados no mesmo período de 2025. Esse volume representa crescimento de 29% na movimentação total.

“Encerramos esse primeiro trimestre com a satisfação de ver o Porto de Suape em um ritmo de avanço consistente. O aumento de quase 30% na movimentação total é um reflexo direto da nossa eficiência operacional e reafirma nossa liderança como o principal hub logístico regional. Este número comprova que nossa estratégia está dando frutos, garantindo que o complexo continue operando como um motor vital para o desenvolvimento econômico e logístico do Nordeste e do Brasil”, comemora o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

O motor desse resultado foram as operações de granéis líquidos e gases, que seguem em ritmo acelerado mesmo com o conflito bélico no Golfo Pérsico, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.

Com 4,2 milhões de toneladas movimentadas no trimestre, o segmento registrou aumento de 43% em relação ao total dos três primeiros meses de 2025.

As principais cargas são os derivados de petróleo, óleo bruto, gás liquefeito de petróleo, etanol combustível e biodiesel. Esse grupo representa 65% de todos os produtos movimentados, em Suape, de janeiro a março.

Os granéis sólidos também merecem atenção especial, fechando o período com 390,7 mil toneladas, uma variação positiva de 64,7% na comparação acumulada, com destaque para trigo e coque de petróleo.

A movimentação de contêineres manteve trajetória de crescimento, registrando mais de 167,5 mil TEUs movimentados no período, o que representa crescimento de 3,4% frente ao resultado do primeiro trimestre do ano passado.

O avanço de Suape foi impulsionado, majoritariamente, pela força da cabotagem, que registrou alta expressiva de 52%, atingindo 4,5 milhões de toneladas e consolidando 70% da fatia operacional do porto.

Os desembarques continuam predominantes, respondendo por 69% do volume total da cabotagem e alta de 27%. Os embarques aumentaram 34%, revelando um dinamismo crescente no escoamento de mercadorias pelo complexo pernambucano.

“Os resultados do trimestre também ratificam o compromisso de Suape com o Pacto pelo Agro, demonstrando que nossa estrutura está plenamente alinhada às demandas de escoamento e abastecimento desse setor vital”, explica o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, José Constantino.

O Porto de Suape é o sexto porto público mais movimentado do Brasil. Em 2025, operou 24.253.346 milhões de toneladas. Esse movimento está atrelado à localização estratégica, infraestrutura e uso de novas tecnologias, proporcionando mais celeridade no embarque e desembarque de mercadorias.



O atracadouro completou 47 anos no dia 7 de novembro de 2025 e comemora as conquistas alcançadas ao longo de quatro décadas e meia de funcionamento. Desde a sua inauguração, já recebeu R$ 74,5 bilhões em investimentos privados, com 90 empresas em funcionamento, que geram mais de 30 mil empregos.

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