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Meio Ambiente Suape e IFPE firmam parceria para desenvolver soluções contra mudanças climáticas Cooperação prevê pesquisas em áreas de restauração florestal e formação de jovens cientistas

O Complexo Industrial Portuário de Suape e o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) – Campus Cabo de Santo Agostinho firmam, nesta quarta-feira (3), um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) voltado ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para enfrentamento das mudanças climáticas. A iniciativa integra a programação da Semana do Meio Ambiente de Suape 2026, que teve início nesta terça-feira (2) com uma trilha ecológica no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti.

A parceria permitirá a implantação do projeto “Geração de dados, tecnologias e estratégias de manejo para adaptação e mitigação das mudanças climáticas na Zona da Mata e Ambientes Costeiros de Pernambuco”, que será desenvolvido em áreas destinadas à restauração florestal dentro do território administrado por Suape. O acordo terá duração inicial de 24 meses.

Entre as ações previstas está a instalação de nove parcelas permanentes para estudos ecológicos de longa duração, distribuídas entre áreas de solo exposto, vegetação em regeneração e formações florestais nativas. O objetivo é gerar dados científicos que contribuam para o monitoramento ambiental, a recuperação de ecossistemas e a adaptação às mudanças climáticas.

Além da produção de conhecimento, o projeto também terá foco na formação de estudantes. A iniciativa contará com a participação do projeto Meninas nas Exatas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, incentivando a inserção de meninas e jovens mulheres em áreas como ciências ambientais, tecnologia, engenharia e pesquisa científica.

As participantes atuarão em atividades de campo, experimentos em casas de vegetação, análises laboratoriais e estudos voltados à sustentabilidade e à conservação dos recursos naturais. Segundo o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, a iniciativa fortalece o papel do complexo como espaço de pesquisa e inovação ambiental.

“Ao disponibilizar áreas de preservação para pesquisa, Suape consolida-se como um campo de produção de conhecimento voltado ao enfrentamento das mudanças climáticas. As estratégias geradas poderão servir de referência para outras áreas industriais e portuárias do país, conciliando conservação ambiental e desenvolvimento econômico”, afirmou.

Os pesquisadores do IFPE serão responsáveis pela implantação e monitoramento das áreas de estudo, realizando análises de solo, acompanhamento da vegetação e medições dos fluxos de gases de efeito estufa. As informações coletadas deverão subsidiar estudos sobre sequestro de carbono e recuperação ecológica em ambientes costeiros.

Para o diretor de Sustentabilidade e Inovação de Suape, Sóstenes Alcoforado, a cooperação está alinhada à estratégia da estatal para a transição energética e o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono.

“A iniciativa integra a estratégia de Suape de preparação para a transição energética e para uma economia de baixo carbono, associando conservação ambiental, produção científica e desenvolvimento sustentável”, destacou.

A abertura da Semana do Meio Ambiente foi marcada por uma caminhada ecológica de 3,3 quilômetros no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, localizado em Cabo de Santo Agostinho. A atividade reuniu colaboradores da estatal e percorreu pontos históricos e naturais da região, como a Igreja de Nazaré, a Casa do Faroleiro, o Quartel Velho, o Forte Castelo do Mar e mirantes voltados para o litoral sul pernambucano.

Com cerca de 270 hectares, o parque é considerado um dos principais patrimônios ambientais e históricos da área de influência de Suape e integra as ações de educação ambiental desenvolvidas pela estatal durante a semana em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.

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