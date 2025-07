A- A+

Inovação Suape e Porto Digital promovem articulação para aproximar indústrias da inovação tecnológica O evento acontece nesta quinta-feira (3) no prédio do Porto Digital, no bairro do Recife

Com o objetivo de fortalecer a integração entre as indústrias instaladas no Complexo Industrial Portuário de Suape e o ecossistema de inovação de Pernambuco, será realizado nesta quinta-feira (3) um encontro estratégico no Núcleo de Gestão do Porto Digital, no Bairro do Recife. A iniciativa, fruto de uma parceria entre Suape e o Porto Digital, busca incentivar a competitividade das empresas por meio da conexão com startups e companhias especializadas em soluções voltadas à transformação digital no setor industrial.

A programação começa às 9h e inclui apresentações de cases de sucesso, demonstração de tecnologias aplicadas e rodadas de diálogo entre empreendedores e representantes do setor de inovação. A proposta é identificar oportunidades de parceria que contribuam para otimizar processos produtivos, reduzir custos operacionais e ampliar a eficiência das operações no território administrado por Suape.

A ação integra um conjunto de estratégias da Diretoria de Inovação e Transformação Digital de Suape, voltadas à modernização tecnológica do complexo. Uma das frentes dessa agenda é o Comitê de Inovação, criado para reunir representantes da estatal e das indústrias locais, com o objetivo de fomentar a digitalização e o uso de tecnologias emergentes na região.

“Estamos trabalhando para tornar Suape cada vez mais inovador, promovendo soluções concretas que fortaleçam a competitividade das nossas indústrias. A criação do Comitê de Inovação e a promoção de iniciativas como este encontro são ações estratégicas para conectar desafios reais às soluções que já vêm sendo desenvolvidas pelo Governo de Pernambuco, alinhando-se com a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável do estado”, destaca o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

A promoção da inovação é um dos pilares da atual gestão da estatal. Em abril, durante a 29ª edição da Intermodal South America, Suape lançou uma chamada pública nacional de inovação aberta, convidando empresas e startups a apresentarem propostas voltadas à modernização da gestão pública e das operações portuárias.

O edital representou um marco para o setor: foi o primeiro do tipo lançado por um porto público brasileiro na modalidade de Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI). Ao todo, foram recebidas 58 propostas de 13 estados diferentes. Para Adriana Martin, diretora de Inovação e Transformação Digital de Suape, a ampla participação reforça o potencial da iniciativa.

“A expressiva participação de proponentes de todas as regiões do país mostra a relevância dessa iniciativa para o setor portuário e a coloca como referência para a gestão pública orientada por inovação”, destaca a diretora de Inovação e Transformação Digital de Suape, Adriana Martin.

