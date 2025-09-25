Suape e Secretaria de Agricultura avançam com Pacto pelo Agro

A- A+

Em uma parceria lançada recentemente, o Complexo Industrial Portuário de Suape e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco (SDA) criam a Comissão Interinstitucional do Pacto pelo Agro, uma força-tarefa que visa facilitar a movimentação de cargas do setor agropecuário de Pernambuco e do país por meio do Porto de Suape.



Técnicos das duas instituições, nomeados pelo presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, e pelo secretário da SDA, Cícero Moraes, começam a trabalhar nos próximos dias com o objetivo de identificar maneiras de integrar mais Suape ao agronegócio, facilitando o escoamento de produtos e de insumos, a exemplo das frutas do Vale do São Francisco, no Sertão e dos grãos destinados à avicultura no Agreste.

“O Pacto pelo Agro simboliza um esforço conjunto para transformar Pernambuco em referência nacional e internacional na logística do agronegócio, seguindo a orientação da governadora Raquel Lyra”, destaca o secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes.





Já na próxima semana, os técnicos vão dar início a uma agenda de trabalho e de escuta dos principais representantes do agronegócio do Estado e dos operadores portuários em operação em Suape.

“Estamos ampliando nossa infraestrutura e criando mecanismos de diálogo com o setor para garantir que Suape seja um parceiro competitivo no crescimento do agronegócio pernambucano e nacional”, diz o presidente de Suape, Armando Bisneto.





A criação da frente de atuação ocorre em um momento de forte expansão do agronegócio local. Em 2024, o setor cresceu 11,5% no PIB estadual e consolidou Pernambuco como o maior exportador de frutas do Brasil, com mais de US$ 312 milhões em vendas internacionais. O estado também se destacou na produção de ovos – 299,5 milhões de dúzias no último ano – e projeta abate de mais de 65 milhões de aves em 2025, o que impulsiona a relevância de importação do milho e farelo de soja para garantir a produção local.

Formação

A Comissão do Pacto pelo Agro é formada pelo coordenador jurídico de Suape e presidente do Comitê, Marcelo Calheiros de Moraes; pelo diretor de Relações Institucionais e Governamentais de Suape, José Humberto Cavalcanti; e pelo diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial de Suape, Armando Reis Peixoto Filho. Representando a Secretaria de Desenvolvimento Agrário estão a secretária-executiva de Planejamento e Acompanhamento, Jackeline Gadé de Araújo Rossiter; o gerente regional do Sertão do São Francisco, Paulo Alves Nogueira Filho; e o assessor de Projetos Especiais, Josimar Gurgel Fernandes.

*Com informações da assessoria



