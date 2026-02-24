A- A+

Suape estabelece cooperação técnica com terminais portuários da Malásia Missão Suape-Brasil-ASEAN assinou memorandos de entendimento com os terminais Westports e Northport

O Complexo de Suape assinou acordos de cooperação técnica com dois terminais portuários da Malásia. Os acordos foram assinados em Port Klang, o maior porto do país do Sudeste Asiático e um dos maiores do mundo.

As cooperações com a Westports Malaysia e com a Northport, do grupo MMC Port Holdings, deverá abrir caminho para a criação de novas linhas marítimas de longo curso, ampliação das conexões logísticas e prospecção de novos investimentos.

A Westports Malaysia é o décimo terminal de contêineres do mundo e um dos hubs marítimos mais importantes do Sudeste Asiático. Já o Northport é um dos maiores terminais multiuso da Malásia e integra o principal grupo portuário do país asiático.

O diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, firmou os dois memorandos em nome do porto pernambucano. Pela Westports, o documento foi assinado pelo CEO, Vijaya Kumar, e, pela MMC Ports, pelo CEO, Dato’ Azman Shah Mohd Yusof.

“Os memorandos vão além de um ato protocolar. Os documentos estabelecem um canal formal e permanente de comunicação entre Suape e Port Klang, fortalecendo a interligação entre os dois complexos portuários”, explicou Armando Bisneto.

“No caso da Westports, o terminal sinalizou a possibilidade de viabilizar linhas marítimas de longo curso entre os dois portos, além de futuros investimentos estratégicos que podem representar avanço significativo para Suape e para Pernambuco”, acrescentou o diretor-presidente.

Em 2025, a Westports Malaysia movimentou cerca de 12 milhões de TEUs (unidade equivalente a contêiner de 20 pés), com projeto de expansão para chegar a 28 milhões de TEUs. Além disso, operou 12,8 milhões de toneladas de carga convencional.

Já a Northport registrou, no ano passado, a movimentação de 3,8 milhões de TEUs, um aumento de 3,8 % em relação a 2024. No segmento de carga convencional, a Northport registrou 12,9 milhões de toneladas em 2025, superando o desempenho do ano anterior.

Localização

Port Klang fica no estratégico Estreito de Malaca, a 38 quilômetros de Kuala Lumpur, capital da Malásia. Em 2025, o volume total combinado de contêineres movimentados pelos terminais — incluindo Westports e Northport — cresceu para 15,8 milhões de TEUs.

Suape participa da missão como convidado do Instituto Ásia Pacífico, com apoio institucional da Frente Parlamentar Mista Brasil-ASEAN, do Congresso Nacional e do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). Também integram a missão o diretor jurídico de Suape, João Paiva; o assessor especial da presidência da estatal, Alexandre Cardoso; e o secretário da Frente Parlamentar Mista Brasil–ASEAN, Alex Kawano.

Singapura

Antes de chegar à Malásia, a comitiva esteve em Singapura e participou de agendas com executivos da Shopee e do DBS Bank, além de visitas à Portek International e ao PSA International, operadores globais do setor portuário.

O terceiro e último país da programação é a Indonésia, onde haverá agenda institucional no Secretariado-Geral da ASEAN, com sede na capital, Jacarta, e reunião com diretores da Indonésia Investment Authority (INA). O retorno ao Brasil está marcado para o sábado (28).



