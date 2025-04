A- A+

PORTO DE SUAPE Suape fortalece conexões e apresenta potencial na maior feira de logística da América Latina Novo presidente do Porto de Suape estreia no evento que já tem mais de 550 marcas expositoras confirmadas

Com projetos de expansão e de infraestrutura, foco na sustentabilidade e na inovação tecnológica, o Porto de Suape desembarca, na terça-feira (22), na 29ª Intermodal South America 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo, destacando seu papel estratégico no cenário logístico brasileiro.

Pernambuco estará representado pelo novo presidente do Complexo Portuário, Armando Monteiro Bisneto, indicado da governadora do estado, Raquel Lyra. Ele faz a estreia no maior evento de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina.

Mais de 550 marcas expositoras vão participar da feira, que se mantém como referência nos setores de logística, transporte de cargas e comércio exterior.

A estatal pernambucana ocupará um estande high tech com 120 metros quadrados, mesclando tecnologia com sustentabilidade, para apresentar ao público sua robusta infraestrutura e perspectivas de um futuro pautado na transição energética.

O visitante será convidado a mergulhar em uma experiência imersiva em viagem virtual com óculos 3D às instalações do sexto porto público mais movimentado do Brasil.

Painéis de LED com imagens de alta resolução do complexo também levarão ao público da Intermodal a grandiosidade de um atracadouro moderno e que há 46 anos cresce e se desenvolve com respeito ao meio ambiente.

Dos 17,3 mil hectares do complexo, 59% do território está inserido na Zona de Preservação Ecológica (ZPEC). O estande 030 de Suape está localizado na Rua G.

Mais do que inovação digital, Suape leva à Intermodal um pacote de investimentos em infraestrutura, portfólio de novos arrendamentos, modernização do porto organizado e projetos voltados para a produção, armazenamento e distribuição de energias limpas.

Posse

O novo titular da estatal portuária tomará posse no próximo dia 25 de abril, durante solenidade no auditório do centro administrativo da estatal.

"Vamos mostrar essa imensa estrutura que é Suape, com toda a imponência do complexo industrial portuário. Modernidade, infraestrutura robusta, tecnologia, localização estratégica, são muitos os diferenciais de Suape. Temos o melhor porto do Nordeste e um dos mais importantes do Brasil. E vamos reforçar isso com muita força aos investidores", destaca Armando Bisneto.

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento de Pernambuco (SDEC) e da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (Adepe) também estarão presentes no estande de Suape.

A SDEC será representada pelo titular da pasta, Guilherme Cavalcanti, e pelo secretário-executivo de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos, Maurício Laranjeira.

Pela Adepe, o time é integrado pela diretora-geral de Atração de Investimentos, Brena Castelo Branco; pelo diretor de Incentivos Fiscais e Financeiros, Bruno Lira; e pela gerente- geral de Atração de Investimentos, Andréa de Paula.

Prograação

A programação prevê a participação de colaboradores da estatal em palestras, debates e em agendas paralelas, a exemplo do Cubo Itaú, para integrar importante debate sobre o futuro da logística.

No estande do porto pernambucano, haverá a divulgação de importantes parcerias entre a estatal portuária e empresas com interesse em investir no complexo industrial portuário.

Transição energética

A intermodal também será vitrine para apresentação de novas áreas disponíveis para arrendamento, a exemplo de um terreno de 10 hectares destinado à produção de e-metanol.

O chamamento público foi publicado no último dia 12 e o valor mínimo do contrato é de R$ 14,6 milhões para um período de dez anos, com possibilidade de prorrogação por até 70 anos.

Será a segunda planta desse segmento. A dinamarquesa European Energy escolheu o complexo para instalar a primeira fábrica de e-metanol do país. O investimento é de R$ 2 bilhões em uma área de 10 hectares.

A estimativa é de que 100 mil toneladas de e-metanol sejam movimentadas por ano pelo empreendimento. Combustível limpo que pode ser usado em transporte rodoviário, marítimo e aéreo.

Suape se prepara para esse e novos investimentos apostando em mais infraestrutura. A proposta, já entregue ao Ministério dos Portos, prevê a construção de mais um conjunto de cais público por meio do PAC 3, com investimentos previstos de R$ 580 milhões.

Os cais 6 e 7 vão abrigar nas respectivas retroáreas novos terminais de grãos e de combustíveis renováveis, como e-metanol e hidrogênio verde. Um deles será prioritário para a movimentação dos combustíveis do futuro.

Edição histórica

A Intermodal South America 2025 promete ser uma edição histórica. A previsão é unânime entre as empresas que vão participar do evento. Do total de mais de 550 marcas expositoras, 20% representam empresas que participam pela primeira vez.

Entre elas, estão organizações de todos os modais de transporte de carga, além de companhias especializadas em intralogística, um dos segmentos do evento que tem crescido significativamente ano após ano.

A Intermodal reflete a força do ecossistema de transporte de carga. Segundo o Observatório Nacional de Transporte e Logística da Infra S.A., divulgado em agosto de 2024, todos os principais modais de transporte de carga no país registraram alta na movimentação durante o primeiro semestre de 2024, impulsionando a demanda por serviços e soluções em toda a cadeia logística.

