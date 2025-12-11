A- A+

Portos Suape fortalece relações com o Sudeste Asiático e mira novas rotas comerciais Parceria projeta o porto pernambucano como novo hub logístico internacional

O diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, assinou, na quarta-feira (10), em Brasília, acordo de cooperação técnica com a Frente Parlamentar Brasil-ASEAN, consolidando uma aproximação com os países do Sudeste Asiático.

A cerimônia integrou a agenda promovida pelo Instituto Ásia-Pacífico e pela Frente Parlamentar Mista Brasil-ASEAN, que reuniu embaixadores da região, representantes do Japão e da China, empresários de diversos setores e autoridades.

Durante a apresentação, Bisneto detalhou a infraestrutura portuária de Suape, destacou projetos em expansão e reforçou a importância do diálogo contínuo com os países asiáticos para ampliar oportunidades.

“Esta foi a melhor agenda de promoção comercial desde o início da minha gestão. Poder apresentar Suape a um público internacional de grande relevância é demonstrar o potencial do porto para atrair novos investimentos. Sob a liderança da governadora Raquel Lyra, avançamos na missão de posicionar o porto como um hub logístico internacional”, afirmou.

O presidente da Frente Parlamentar Brasil-ASEAN, o deputado federal Waldemar Oliveira (Avante-PE), também ressaltou o caráter estratégico da iniciativa.

“O objetivo do encontro foi fomentar negócios entre Pernambuco e os países da ASEAN, criando um ambiente favorável ao intercâmbio comercial e à geração de novas parcerias”, destacou.

O Sudeste Asiático é formado pelas seguintes nações: Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia, Vietnã, Brunei e Timor-Leste, bloco com mais de 680 milhões de habitantes e PIB superior a US$ 4 trilhões.

Reconhecida pelo dinamismo econômico, a região representa um eixo estratégico para setores como agroindústria, energia, logística e manufatura, áreas em que Suape busca expandir conexões e atrair novos investimentos.

Criada em março de 2025, a Frente Parlamentar Mista Brasil-ASEAN, do Congresso Nacional, atua como elo entre o setor produtivo, o Congresso e os parlamentos asiáticos, trabalhando para ampliar mercados, reduzir barreiras comerciais e atrair investimentos.

Desenvolvimento

Fundado há 47 anos, o Complexo Industrial Portuário de Suape é um dos maiores polos de desenvolvimento do Nordeste e do Brasil, atraindo grandes empreendimentos em suas cadeias produtivas.

Situado a 40 quilômetros do Recife, está instalado em uma área de 17,3 mil hectares, dos quais 59% estão inseridos na Zona de Preservação Ecológica (ZPEC). Soma investimentos privados de R$ 74,5 bilhões desde a sua inauguração, com mais de 90 empresas em funcionamento, que geram mais de 30 mil postos de trabalho.

É o sexto atracadouro público brasileiro em operação de cargas, sendo líder nacional no transporte de cabotagem e de granéis líquidos, além de ocupar a primeira posição na movimentação de contêineres na região.

Em 2024, o atracadouro somou 24,8 milhões de toneladas. O porto tem localização estratégica e infraestrutura moderna, características que proporcionam mais celeridade nas operações, que funcionam 24 horas nos 365 dias do ano.

Veja também