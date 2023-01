A- A+

Portos Suape ganha mais segurança e agilidade nas operações com sistema desenvolvido pelo Cesar O TOS (Terminal Operating System) terá cinco módulos relacionados aos principais processos envolvendo a operação do porto que vão acelerar a tomada de decisão das atividades do complexo em diversos aspectos

O Complexo Industrial Portuário de Suape e o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar) anunciaram a entrega da primeira solução desenvolvida pela entidade que permitirá ao atracadouro pernambucano integração e mais agilidade nas operações de cargas. O TOS (Terminal Operating System, Sistema de Operação de Terminal, em tradução livre) é um “MVP”, Produto Mínimo Viável, que vai permitir ao porto ser pioneiro em um cenário digital no segmento e trazer maior conexão portuária.

A parceria entre o Porto de Suape e Cesar tem o objetivo de promover a digitalização dos processos do porto, sendo fundamental para a operação se tornar mais ágil e eficiente e se conectar em tempo real aos agentes portuários envolvidos nas movimentações de Suape.

Para o diretor-presidente de Suape, Francisco Martins, o TOS vai gerar nova dinâmica na movimentação portuária, pois trata-se de uma ferramenta que agilizará os processos de atracação e desatracação no porto, otimizando a entrada e saída de navios.

“Além de melhorar e facilitar o trabalho e gerar benefícios para os atores envolvidos, a plataforma aumentará o faturamento com o maior volume de navios em operação”, disse.

O TOS é uma ferramenta criada pelo Cesar que unifica toda a comunicação. O intuito é fazer com que deixe de ser analógica e/ou pulverizada, para passar a ser em um sistema para agilizar as atividades dos navios, de operadores e demais agentes. Além disso o recurso beneficia ainda a tomada de decisão no terminal de contêineres e de órgãos regulatórios, a exemplo da Receita Federal.

“Será possível estar mais preparado para acelerar as operações e transações portuárias, o que se refletirá em mais agilidade. Ganha o porto em eficiência, com mais janelas para o uso do espaço, e os próprios operadores, pois atuarão com mais rapidez e eficiência. Nosso objetivo é otimizar toda a complexidade que envolve a operação, desde informações sobre quando e quantos navios de carga estão chegando, passando por entender os tipos de carga que transportam e que necessidades exigirão, bem como o próprio controle e monitoramento da operação e armazenamento”, explica Adriano Gomes, Gestor de Projetos do Cesar.

O TOS ajuda ainda o Porto a agilizar as operações e reduzir eventuais trabalhos manuais. A versão do sistema já vem integrada ao “Porto Sem Papel” (PSP), criado pelo Governo Federal para tornar a gestão do setor mais ágil na entrada e saída dos navios. Essa é a primeira vez que um sistema se integra a essa plataforma da União.

O Sistema traz cinco módulos de operação. O primeiro, módulo Marítimo e de Operações, proporciona atualização em tempo real, informando quantos navios estão chegando e em qual horário. Isso impacta na operação, que estará preparada para gerir o carregamento ou descarregamento da carga, além de dar o panorama completo sobre o tipo de mercadoria com a qual Suape está lidando e que órgãos responsáveis precisarão fazer a notificação.

Já o módulo de Faturamento reflete as transações, focando nos serviços que precisam ser faturados. O Estatístico trata da análise de dados, permitindo a consolidação da operação, desde a parte marítima (chegada e/ou saída de navios) até o reporte para órgãos responsáveis. O módulo de Armazenagem é o apoio em relação à capacidade de receber determinada carga, o entendimento se ela será estocada de imediato ou se precisará aguardar a liberação de espaço para atracar.

