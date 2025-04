A- A+

Inovação Suape lança aplicativo para modernizar gestão e integrar empresas do Complexo Ferramenta digital foi apresentada durante o evento Suape Conecta 2025.1 e faz parte da estratégia de inovação e transformação digital do porto

Leia também

• Para membro do Fed, recentes anúncios de tarifas aumentaram a incerteza econômica

• Prada compra Versace em negócio avaliado em 1,25 bilhão de euros

• Pernambuco: volume de serviços cresce 2,9% em fevereiro

O Complexo Industrial Portuário de Suape dá um passo importante rumo à inovação com o lançamento do aplicativo Suape Conecta, uma solução digital desenvolvida para modernizar a gestão e a comunicação entre as empresas e a administração do porto. A novidade foi apresentada durante o evento Suape Conecta 2025.1, nesta quinta-feira (10), no Centro Administrativo de Suape, em Ipojuca (PE).

O presidente do Porto de Suape, Márcio Guiot, foi um dos responsáveis pela apresentação. “Estamos felizes com a presença de todos hoje aqui no evento, e esperamos, com isso, continuar construindo e gerando mais valor para a equipe de participação do Complexo”, disse o líder.

Também marcaram presença o diretor operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, e a gerente de mercado, Tânia Campos.

“O que vimos aqui foi um grande inventário do ambiente, do território de Suape e do que ainda está por vir. As apresentações foram animadoras; é algo feito com responsabilidade. São propostas decentes e auspiciosas para os negócios de Suape e para o futuro da região no cenário mundial”, destacou José Américo Lopes Góis.



Na foto, o presidente do Porto de Suape, Márcio Guiot; a gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos; e o diretor operacional do jornal, José Américo Lopes Góis. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

App

O aplicativo faz parte de uma estratégia mais ampla de transformação digital e sustentabilidade do Complexo, com foco na otimização de processos, no fortalecimento das relações institucionais e na criação de um ambiente de negócios mais eficiente.

“O Suape Conecta vem para ser um meio de facilitar essa integração. Não queremos substituir a relação interpessoal, pelo contrário, mas, a partir do momento em que conseguimos, através de um aplicativo, trocar boas experiências, boas práticas e receber feedbacks em tempo real da nossa comunidade industrial portuária, isso se torna excelente para nossa equipe ser mais assertiva nas ações. Estamos muito felizes com o resultado”, destacou.

Disponibilizado na versão da primeira fase durante o evento, o app pretende gerar mais integração entre as empresas que fazem parte do Complexo.

Censo

Além do lançamento da nova ferramenta, o encontro também divulgou os principais insights do Censo Suape 2024, um documento cujo objetivo é guiar decisões estratégicas para o desenvolvimento do território, onde estão instaladas mais de 80 empresas e trabalham mais de 20 mil pessoas.

“O Censo já era uma iniciativa existente em Suape, mas agora o potencializamos. Conseguimos uma adesão muito grande das empresas e estamos muito gratos pela grande participação. 97% das empresas responderam ao Censo. Através dos resultados, já começamos a traçar uma série de ações com foco na geração de valor para as indústrias que já estão aqui”, explicou o presidente.

De acordo com Rafaela Miranda, gerente do Território Industrial de Suape, o censo teve adesão histórica. “Com essa radiografia, vamos poder atuar com mais assertividade, estabelecendo parcerias com as corporações para equacionar gargalos, apoiar iniciativas de sustentabilidade e inovação, entre outras ações que resultem em melhorias para todos os envolvidos”, salientou.

ZCS Suape

Durante o Suape Conecta, a Deloitte apresentou o projeto ZCS Suape, que está com seu masterplan em construção e revisão. O projeto tem como foco principal a criação de uma centralidade na Zona Central de Serviços, proporcionando acesso à infraestrutura de serviços e promovendo economia de escala.

Entre os principais indutores do projeto estão o fortalecimento do ambiente de negócios, a criação de um ecossistema de inovação e tecnologia, a atração de novas empresas, o bem-estar dos funcionários e a melhoria da infraestrutura urbana, estimulando o desenvolvimento econômico da região.

O empreendimento prevê a construção de torres empresariais, um shopping com lojas e praça de alimentação, além de um hotel com 253 unidades.

Suape lança aplicativo para modernizar gestão e integrar empresas do Complexo. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Suape lança aplicativo para modernizar gestão e integrar empresas do Complexo. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Suape lança aplicativo para modernizar gestão e integrar empresas do Complexo. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Suape lança aplicativo para modernizar gestão e integrar empresas do Complexo. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Suape lança aplicativo para modernizar gestão e integrar empresas do Complexo. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Veja também