A- A+

Porto de Suape Suape lança Caderno de Boas Práticas de Sustentabilidade durante o Suape Conecta Evento reuniu setor produtivo, reconheceu iniciativas sociais e ambientais e destacou avanços na gestão industrial do complexo

O Complexo Industrial Portuário de Suape lançou, nesta terça-feira (16), o Caderno de Boas Práticas de Sustentabilidade, iniciativa que reúne experiências exitosas adotadas pelas organizações instaladas no território e reconhece aquelas que se destacam pelo compromisso com práticas sociais, ambientais e responsáveis. O lançamento ocorreu durante a segunda edição de 2025 do Suape Conecta, realizada no auditório do Centro Administrativo da estatal.

O evento reuniu representantes do setor produtivo, gestores e parceiros institucionais em um encontro voltado ao diálogo, à integração e ao fortalecimento das iniciativas estratégicas do complexo, consolidando-se como um espaço de troca de experiências e alinhamento de ações para o desenvolvimento e a gestão industrial.

Das 27 empresas participantes, três foram destaque: a Petrobras – Refinaria Abreu e Lima, com o programa Meninas Pró-Futuro; a Vibra Energia S.A., pela iniciativa Movimento Violência Sexual Zero; e a Seara Alimentos, com o programa de Uso de Hidrogênio Verde no Processo Produtivo.

“A primeira edição do Caderno de Boas Práticas de Sustentabilidade foi um sucesso e mostra o compromisso com uma agenda de desenvolvimento sustentável, inovadora e inclusiva. Isso evidencia que as empresas promovem educação, equidade de gênero, fortalecimento das comunidades do entorno e estão comprometidas com a transição para uma economia de baixo carbono, em sintonia com os valores que orientam o Complexo Industrial Portuário de Suape e o Governo de Pernambuco”, comemorou Armando Monteiro Bisneto.

Durante a programação, foi apresentada a Retrospectiva 2025, com destaque para as principais atividades de desenvolvimento e gestão industrial executadas ao longo do ano, evidenciando avanços, resultados e desafios superados pelas companhias instaladas no território.

“É muito gratificante chegarmos ao fim do ano e, ao fazer um balanço das ações da nossa área, constatarmos a parceria e apoio das empresas. Juntos, vamos avançar ainda mais nas questões coletivas e individuais de cada instituição, fortalecendo nossa cadeia produtiva”, pontuou o diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial, Armando Peixoto Filho.

Na ocasião, também foi realizada a entrega do Troféu Selo Terminal Amigo do Oceano 2025, que chega a sua quinta edição reconhecendo as instalações portuárias que se destacaram pela conformidade ambiental e adoção de boas práticas sustentáveis.

O objetivo da premiação é sensibilizar os representantes dos terminais quanto ao seu papel relevante no cuidado ambiental, além de reconhecer aqueles que adotam postura responsável, proativa e em consonância com os objetivos da Década dos Oceanos e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, sobretudo o ODS 14 - Vida na Água.

Foram reconhecidos seis terminais: Pandenor Importação e Exportação; Decal Brasil; Tecon Suape; Petrobras Transporte S.A. - Terminal Aquaviário de Suape; Ultracargo Logística e Temape - Terminais Marítimos de Pernambuco.

“Ao reconhecer esses parceiros, Suape reafirma sua visão de que o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental caminham juntos. Celebramos, hoje, não apenas empresas que cumprem requisitos, mas parceiros estratégicos que compartilham conosco a responsabilidade de cuidar do oceano e garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações”, afirmou o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, José Constantino.

Comitê de inovação

Encerrando o evento, foi apresentada a agenda de atividades 2026 do Comitê de Inovação para Indústrias, reforçando o compromisso de Suape com a inovação, a competitividade e a sustentabilidade do parque industrial.

“A programação foi estruturada de forma integrada, com foco na promoção de soluções tecnológicas, na cooperação entre empresas e na preparação das indústrias para os desafios futuros, conciliando crescimento econômico, eficiência operacional e redução de emissões”, destacou o diretor de Sustentabilidade e Inovação, Sóstenes Alcoforado.

O Suape Conecta fortaleceu o relacionamento institucional, promoveu o compartilhamento de conhecimento e reafirmou o papel do complexo como indutor do desenvolvimento econômico e industrial. A organização não-governamental Giral foi a convidada especial do Suape Conecta.

Na oportunidade, representantes da instituição apresentaram o trabalho desenvolvido pela entidade, que atende a mais de 5 mil pessoas na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A peça Guardiões da Natureza, inspirada no folclore brasileiro e voltada à reflexão sobre a preservação ambiental, foi encenada com a participação de atores mirins e adolescentes.

Instituto do fígado

O Suape Conecta abriu espaço para a presidente do Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco, Leila Beltrão, fazer uma apresentação às empresas e solicitar apoio para arrecadar recursos em prol da construção de um hospital de referência.

Com mais de 15 anos de atuação, o IFP é uma instituição privada e sem fins lucrativos, consolidada como um dos mais modernos centros especializados nas ações de pesquisas, ensino, prevenção e tratamento das doenças gastrohepáticas, oriundas do Sistema Único de Saúde (SUS). O IFP oferece atendimento humanizado, do diagnóstico ao tratamento, a pacientes com doenças relacionadas ao fígado.

Veja também