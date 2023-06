A- A+

Sustentabilidade Suape lança Observatório da Pesca Artesanal No último dia da Semana do Meio Ambiente, também ocorreu o lançamento de projetos voltados para o segmento da Economia Azul

Nesta quarta-feira (7), o Complexo Industrial Portuário de Suape realizou o encerramento da programação da Semana do Meio Ambiente, promovido pela estatal pernambucana. O evento, intitulado "Agenda Azul", teve como tema a "Economia dos Mares" e apresentou projetos estruturadores para a região, como o Observatório da Pesca Artesanal e o Planejamento Espacial Marinho. Na solenidade, estiveram presentes pescadores, membros das comunidades locais, funcionários da estatal e especialistas na área.

Além disso, a cerimônia contou com a participação de autoridades, incluindo a secretária-executiva da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Karla Godoy, o diretor-presidente do Porto de Suape, Marcio Guiot, e o diretor de Sustentabilidade da estatal, Carlos Cavalcanti. Karla Godoy destacou que tudo o que está sendo desenvolvido em Suape serve como exemplo para a gestão estadual replicar em outros lugares.

Marcio Guiot ressaltou a importância das agendas para discutir questões relevantes para a região onde o complexo está localizado. Ele enfatizou que “a Economia dos Mares é de grande importância para as comunidades do entorno e que os impactos dos projetos debatidos no evento são cruciais para o desenvolvimento sustentável da estatal, impulsionando a economia não apenas do Estado, mas também do Nordeste como um todo”, declarou.

Segundo informações da estatal, o Observatório da Pesca Artesanal é um espaço aberto e contínuo destinado a debater os propósitos, desafios e oportunidades do segmento no território do complexo. Além de apoiar a implementação da política de pesca artesanal, esse fórum tem como objetivo “discutir os impactos sociais e ambientais resultantes das atividades pesqueiras, promover o diálogo constante entre os diversos atores da cadeia produtiva, incentivar a formação de consensos em assuntos de interesse do setor e também impulsionar a produção, beneficiamento, comercialização e consumo de pescado local”.

O diretor de Sustentabilidade da empresa, Carlos Cavalcanti, ressaltou a importância desse projeto para fortalecer o trabalho da pesca artesanal na região. No evento, ele enfatizou a intenção de propor soluções, debater ideias e ouvir as comunidades para compreender as dificuldades enfrentadas nesse âmbito.

Antes do lançamento do Observatório da Pesca Artesanal, foram realizadas palestras ministradas pelo geógrafo Sereno Duprey sobre Planejamento Espacial Marinho, e pelo superintendente federal da Pesca e Aquicultura no Estado de Pernambuco, Flávio Barros, que abordou os temas Megamar e Estoque Pesqueiro. Ao final do encontro, as comunidades tiveram a oportunidade de participar de um debate, no qual os gestores de Suape se colocaram à disposição para discutir as questões relacionadas às pautas apresentadas.

Dia dos Oceanos

Para antecipar a comemoração do Dia Mundial dos Oceanos, celebrado na próxima quinta-feira (8), também foi lançada a terceira edição do Selo Terminal Amigo do Oceano Professor Fábio Hazin. A coordenadora de Sustentabilidade e Responsabilidade Social de Suape, Rafaella Viana, anunciou a iniciativa, destacando que serão avaliados critérios que abrangem a gestão ambiental portuária, como o uso consciente de água e energia, medidas de combate ao descarte de lixo no mar e adoção de boas práticas ambientais. “Essa iniciativa tem como objetivo incentivar as boas práticas ambientais entre os terminais arrendatários do porto organizado”, comentou.

