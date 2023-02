Suape marca presença no Fórum Brasil Export para fomentar novos negócios em 2023

A- A+

Aconteceu em Brasília, nesta terça-feira (07) o lançamento do Fórum Brasil Export 2023, que contou com a participação de mais de 400 lideranças do segmento e autoridades públicas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo Marcio Guiot, diretor-presidente do Porto de Suape. O principal objetivo da participação da estatal pernambucana no evento foi incrementar seu volume de negócios. A edição nacional deste ano acontecerá entre 16 e 18 de outubro, na capital federal, e o atracadouro pernambucano marcará presença para debater importantes temas da cadeia produtiva. No âmbito regional, o encontro ocorrerá em abril próximo, em João Pessoa, capital paraibana.

“Participar de um evento desta magnitude reforça o compromisso do Complexo de Suape com a atração de novos negócios e soluções inteligentes para a cadeia logística portuária. A expectativa para 2023 é de aumento de 8% no volume de cargas, ampliando, cada vez mais, nosso raio de atuação e consolidando o porto como um local seguro para atrair novos players do Brasil e do exterior. Para isso, estamos investindo em inovação e na capacitação dos colaboradores, a fim de fortalecer e agilizar as operações portuárias”, afirmou Guiot.

O jantar de lançamento do Brasil Export 2023, também chamado de Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, foi marcado pela divulgação dos novos conselheiros do fórum, da data do evento nacional e do calendário das edições regionais. O CEO do Brasil Export, Fabrício Julião, realizou a apresentação do cronograma, dando as boas-vindas aos participantes que vieram de todas as partes do país. Para o encontro nacional, estão confirmadas as presenças dos ministros de Portos e Aeroportos, Marcio França; da Defesa, José Múcio; e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. No exterior, além de mais uma edição em Portugal, haverá dois encontros inéditos: um no Uruguai (Mercosul Export) e outro em Singapura (Ásia).

A consolidação do fórum permanente foi destaque na fala do presidente do Conselho Nacional do Brasil Export, José Roberto Campos. “É um sucesso a expansão do Brasil Export, que começou no período da pandemia, com tudo virtual e, mesmo assim, alcançamos índice de presença muito significativo. O que nasceu de uma semente de santistas virou um evento com participação de zonas muito importantes no Brasil”, pontuou. O Fórum Brasil Export reúne as principais autoridades e lideranças empresariais do país com o objetivo de fomentar o diálogo, incentivar a inovação e gerar conhecimentos. A junção de agentes privados e públicos nas ações do movimento é fundamental para acelerar o desenvolvimento econômico brasileiro.

INTERCAMBIO

Ao longo do ano, reuniões e encontros técnicos online serão promovidos pelos conselhos regionais e temáticos. Todas as ações do Brasil Export e a atuação dos conselheiros estão voltadas para colaborar com os projetos de ampliação da infraestrutura nacional de transportes, passando por ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, hidrovias e respectivos sistemas logísticos, a partir de investimentos diversificados, em sintonia com uma política de desenvolvimento sustentável e de distribuição de riquezas.

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, elogiou a formulação das agendas do fórum em todas as regiões do país e disse que a iniciativa “oportuniza o setor público e privados a pensarem, fazerem escolha e construir um ambiente de escolhas em um país de muitas diferenças e sempre desafiador na construção de políticas de consenso”. Já o ministro de Porto e Aeroportos, Márcio França, destacou que as atividades da pasta fazem parte da soberania nacional e encerrou o evento de lançamento do calendário de fóruns do Brasil Export com a seguinte afirmação: “Vamos olhar para frente e, sempre, buscando o entendimento”.

SOBRE SUAPE

Fundado há 44 anos, no Litoral Sul de Pernambuco, entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santos Agostinho, o Complexo Industrial Portuário de Suape é considerado a âncora e a locomotiva do desenvolvimento do Estado, atraindo grandes empreendimentos em suas cadeias produtivas. Situado a apenas 40 quilômetros do Recife, ocupa um território de 17,3 mil hectares (incluindo áreas adjacentes). Em 2022, apresentou crescimento de 12%, movimentando 24,7 milhões de toneladas de carga. O porto é líder nacional na movimentação de granéis líquidos (derivados de petróleo) e no transporte de cabotagem (entre os portos do Brasil), além de ocupar o primeiro lugar em cargas conteinerizados do Norte/Nordeste.

O complexo soma investimentos privados de 74,5 bilhões de reais desde a sua inauguração, com mais de 220 empresas em funcionamento, que geram mais de 40 mil postos de trabalho. Suape é exemplo de desenvolvimento econômico com equilíbrio socioambiental, tendo 59% do território ocupado pela estatal pernambucana compõe a Zona de Preservação Ecológica (ZEPC).

