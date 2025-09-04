A- A+

Porto de suape Suape mira novas parcerias no agronegócio durante a Ficomex 2025 A feira é reconhecida como uma das principais vitrines de negócios e de logística do país. Objetivo é apresentar potencial do porto pernambucano para produtores de grãos

O Porto de Suape participa, pela segunda vez consecutiva, da Ficomex 2025, feira internacional de comércio exterior que acontece até o próximo dia 6, no Centro de Convenções de Goiânia (GO).

Reconhecida como uma das principais vitrines de negócios e de logística do país, a Ficomex reúne empresas, autoridades e especialistas do setor, promovendo debates e firmando parcerias estratégicas para o fortalecimento das relações comerciais do Brasil com o mundo.

Com estande próprio, o complexo pernambucano está representado por colaboradores da estatal portuária e por executivos da Sua Granéis, empresa responsável pela operação do terminal de granéis sólidos localizado no porto.

Durante a cerimônia de abertura, que aconteceu nesta quinta-feira (4), o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, recebeu a Comenda Ficomex, concedida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), em reconhecimento às relevantes contribuições ao comércio exterior brasileiro.

“O nosso objetivo aqui é apresentar o potencial do porto como alternativa para o escoamento da produção agrícola, em especial os grãos provenientes da região Centro-Oeste, que tem se consolidado cada vez mais no cenário internacional. Queremos abrir o diálogo para a construção de soluções com negócios integrados que gerem valor. Aproveito a oportunidade para agradecer aos parceiros locais pela conexão com mercado produtivo e me coloco à disposição para construção de soluções viáveis para viabilizar o escoamento de grãos por Suape”, ressalta Armando Bisneto.

Durante a programação, serão realizadas agendas estratégicas com players do estado de Goiás, ampliando a interlocução com representantes da cadeia logística e do agronegócio.

Essas reuniões visam fortalecer a integração regional e abrir caminho para novos investimentos, contribuindo para ampliar a competitividade do porto e a diversificação de cargas movimentadas.

“Queremos apresentar Suape como solução para o escoamento da grande produção do grão desta região, entendendo as necessidades, buscando prover infraestrutura e dialogando com parceiros para integração de toda logística”, destaca o titular do atracadouro pernambucano.

