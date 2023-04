Suape movimenta 4 milhões de toneladas no primeiro bimestre, aumento de 10%

A- A+

O Porto de Suape totalizou 4 milhões de toneladas movimentadas no primeiro bimestre de 2023, cerca de 10% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, resultado de uma política de diversificação das suas operações. Entre fevereiro e abril deste ano já ocorreram 253 atracações. Entre as movimentações que obtiveram maior crescimento, granéis líquidos – derivados de petróleo – (+13,36%) e transporte de cargas conteinerizadas (+6,82%) foram destaques.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, os portos do país tiveram queda de 2,07% em relação ao ano anterior, e movimentação de 174,46 milhões de toneladas de janeiro a fevereiro deste ano. Todavia, Suape não teve saldo negativo, pois o decréscimo foi devido a baixa de movimentação de minério de ferro (-4,2%), soja (-19,165%) e adubos (-24,97%), itens que não embarcam e desembarcam no Porto de Suape. É válido salientar que Suape é o quinto atracadouro público mais movimentado do Brasil, com cerca de 24,7 milhões de toneladas somente em 2022.

“Os derivados de petróleo continuam sendo o nosso ponto alto, porém, estamos trabalhando, incansavelmente, para ampliar o leque de cargas, atraindo novos players para Suape, um porto-indústria com localização privilegiada e dotado de modernas instalações, podendo movimentar os mais diversos tipos de mercadorias”, afirma o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot. Segundo ele, a administração prevê crescimento de 8% em relação a 2022. O atracadouro é o líder nacional na movimentação de granéis líquidos, responsáveis por 72,1% do volume de cargas transportadas em 2022.

O Porto também é responsável pelo o embarque e desembarque de automóveis, devido ao Hub de Veículos, explica o diretor de Gestão Portuária, Nilson Monteiro. Conforme ele, o atracadouro registrou um aumento de 10% no número de automóveis em relação ao ano vigente. “Movimentamos 9.172 unidades nesse período, incluindo veículos fabricados na Argentina e no Uruguai e distribuídos para outros países da América Latina e Estados Unidos desde Suape”, explica.

Além disso, outra operação que vem aumentando em Suape é o embarque de açúcar ensacado para outros Estados e países. A estatal chegou a movimentar 57% a mais no primeiro bimestre deste ano, um total de 71 mil toneladas do produto. “Suape está situado a poucos quilômetros das principais usinas produtoras de açúcar da Zona da Mata Sul de Pernambuco, fato que facilita o escoamento da produção. Além disso, a estrutura dos nossos cais otimizam o transporte da carga, trazendo mais competitividade à indústria açucareira do Estado”, enfatiza Monteiro.

Já os produtos derivados de petróleo são movimentados no porto externo, nos quatro Píeres de Granéis Líquidos (PGL). Na área, também fica o Cais de Múltiplos Usos, que está sendo reformado para receber as operações de regaseificação de GNL. As mercadorias conteinerizadas e os demais tipos de carga são operadas nos cinco cais do porto interno, sendo dois deles terminais alfandegados arrendados ao Tecon Suape.

