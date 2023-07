A- A+

Inclusão socioprodutiva Suape realiza maratona de negócios para fomento de geração de oportunidade e renda Programa contemplada 250 famílias em situação de vulnerabilidade social do território estratégico do atracadouro pernambucano

O projeto de inclusão socioprodutiva Suape Incentiva, do realizado pelo Complexo Industrial Portuário de Suape e executado pelo Sebrae/PE, chega à fase final com a realização da Maratona de Negócios de Impacto Social para o público beneficiário. O evento, que será realizado nos dias 18 e 19 de julho, das 8h às 17h, no Hotel Intercity, no Cabo de Santo Agostinho, prevê a presença de 140 participantes de nove comunidades de sete municípios localizados na área de influência da estatal.

O objetivo da última etapa é auxiliar os empreendedores a tirarem ideias de negócios do papel, incentivando a transformação de atividades remuneradas em planos de negócios e projetos estruturados, com capacidade de impactar a comunidade por meio da geração de oportunidade e de renda.

“Estamos felizes com a realização desse projeto que vem ajudando significativamente na melhoria de renda das famílias residentes do território estratégico de Suape. A ideia tem sido de trabalhar o sentimento de pertencimento dessas pessoas na região para as oportunidades de mercado e o empreendedorismo social a partir das demandas locais”, afirma o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot.

Ao final da ação, os alunos e suas respectivas redes empreendedoras terão a chance de apresentarem seus projetos para uma banca avaliadora, composta por executivos e potenciais investidores. Os três grupos vencedores de cada comunidade receberão benefícios para fomentar ainda mais os seus negócios.

“A Maratona de Negócios de Impacto Social é um caminho construído para os participantes concretizarem os seus sonhos, por meio do conhecimento e das informações recebidas durante o evento. Dessa forma, eles geram renda para sua família e riquezas para o território que habitam. Assim, todo o ecossistema produtivo das localidades ganha e o impacto social acontece”, reforça a gestora do Sebrae/PE, Kátia Georgina.

O encontro reúne as forças do Complexo de Suape e do Sebrae/PE, duas grandes potências institucionais, que desempenharam em conjunto toda a jornada de capacitações profissionalizantes direcionadas aos públicos feminino e juvenil, em sete municípios do território estratégico de Suape: Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ribeirão, Sirinhaém, Rio Formoso e Moreno.

A condução da maratona contará com o suporte técnico da Coperata e da Verda, empresas parceiras do Sebrae-PE. Elas darão o tom às consultorias e mentorias selecionadas para compor o cronograma do evento e garantir que os participantes finalizem o circuito com duas entregas prioritárias: a criação de um plano de negócios e a realização de um pitch de impacto para apreciação da banca avaliadora.

Todas as atividades implementadas pelo projeto Suape Incentiva buscam a promoção de novas oportunidades para as famílias residentes no território estratégico, por meio do fomento aos empreendedorismos feminino e juvenil.

Os expressivos resultados observados ao longo dos últimos meses demonstram que a execução do projeto está caminhando para um encerramento altamente positivo e próspero, consequência da sólida coparticipação entre Suape, Sebrae e as prefeituras dos sete municípios beneficiados pelo programa.

Serviço:

Local: Hotel Intercity – Cabo de Santo Agostinho

Endereço: Rod. PE-60, 3000 - Garapu, Cabo de Santo Agostinho - PE

Data: 18 e 19 de julho de 2023

Horário: 8h às 17h

