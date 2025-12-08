A- A+

Porto Suape recebe aval da Antaq para licitar Terminal de Veículos Autorização do órgão regulador permite o arrendamento para a iniciativa privada

O Complexo Industrial Portuário de Suape obteve a aprovação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para seguir com o processo de licitação do Terminal de Veículos, localizado em área estratégica do porto pernambucano.

A autorização do órgão regulador, publicada no dia 5 de dezembro deste ano, atesta a regularidade da documentação e permite o arrendamento para a iniciativa privada.

O edital, que será lançado até maio de 2026, prevê investimento privado estimado de R$ 4,6 milhões, destinado a melhorias operacionais e estruturais no terminal.

Atualmente, o espaço já funciona como Hub de Veículos, atendendo às demandas de exportação e de importação, com destaque para o escoamento da produção da Stellantis, pátio automotivo localizado em Goiana (PE), além da chegada de automóveis produzidos por outras montadoras.

A área total do terminal SUA 01 é de 101,4 mil metros quadrados, totalmente pavimentada em concreto rígido.

Com a licitação, a infraestrutura, que hoje conta com cercamento, iluminação, instalações elétricas, guaritas, rede de drenagem, entre outros, será ampliada.

Além disso, vai fortalecer os sistemas de segurança, preparando o porto para o crescimento da cadeia automotiva e para o aumento da circulação de modelos eletrificados.

A medida acompanha o avanço da indústria nacional nesse segmento e projeta Suape como porta de entrada para o desenvolvimento da mobilidade sustentável no país.

“Este é um passo estratégico para o crescimento da cadeia automotiva em Pernambuco. Um terminal mais moderno e seguro permitirá ganhos logísticos, atração de novos parceiros e ampliação da movimentação de veículos. Isso representa mais investimentos, novas oportunidades e um setor ainda mais forte e preparado para o futuro. A expansão de Suape segue as diretrizes da governadora Raquel Lyra, que tem priorizado o desenvolvimento sustentável do porto e o fortalecimento de sua competitividade”, ressalta o diretor-presidente, Armando Monteiro Bisneto.

Após a conclusão do processo licitatório, o terminal receberá novos investimentos que vão consolidar a posição de Suape no mercado, ampliando a capacidade de atendimento e reforçando o papel de ser um dos principais hubs logísticos do Brasil.

Fortalecimento

O arrendamento fortalecerá ainda mais o Hub de Veículos do complexo industrial portuário, que é o mais movimentado do Norte/Nordeste brasileiro. De janeiro a outubro deste ano, já passaram pelo porto pernambucano 71.636 unidades automobilísticas, número 7% superior ao que foi registrado no mesmo período de 2024.

