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porto de suape Suape recebe missão belga do Porto de Antuérpia-Bruges e articula novas parcerias internacionais Entre os temas discutidos para uma possível cooperação mútua, estão a transição energética, a capacitação técnica e o desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis

O Complexo Industrial Portuário de Suape recebeu, nesta segunda-feira (30), uma comitiva da Bélgica representando o Porto de Antuérpia-Bruges. A visita, liderada pelo CEO do atracadouro belga, Kristof Waterschoot, faz parte da agenda internacional da estatal pernambucana para consolidar o porto-indústria como um dos maiores players globais desse segmento, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela governadora Raquel Lyra (PSD).

A parceria que vem sendo formada tem como meta unir esforços para a atração de novos armadores e operadores logísticos de classe mundial, fortalecendo a competitividade de Suape frente ao mercado exterior. Além da prospecção de negócios, o diálogo entre as instituições poderá, em breve, abrir caminho para estudos conjuntos em várias frentes, a exemplo da expansão de terminais e ao aprimoramento dos modelos de governança e gestão.

A delegação da Bélgica também contou com a presença do gerente associado do porto belda, Wannes Vincent, e de Matheus Doleck, representante para a América Latina. O grupo foi recepcionado pelo diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, pelo diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, José Constantino, e pelo assessor especial da presidência para Investimentos e Novos Negócios, Rodrigo Monteiro.

“Tivemos um encontro muito produtivo. Em breve, deveremos anunciar novidades importantes para consolidar Suape como hub port internacional”, destacou Armando Monteiro Bisneto, que, recentemente, comandou missão a importantes complexos portuários em Singapura, Malásia e Indonésia, no Sudeste Asiático.

As articulações de parceria entre os dois portos coincidem com um momento de expectativas em torno do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, assinado em 17 de janeiro de 2026. As discussões com os belgas sinalizam resultados promissores para a economia regional, com destaque para o potencial de ampliação das conexões marítimas em rotas internacionais e a integração logística entre os principais hubs do Atlântico.

A visita também buscou impulsionar o intercâmbio técnico de Suape com a PoABI (Port of Antwerp-Bruges International), o braço internacional do complexo belga, que é o segundo mais importante do continente europeu.

Entre as prioridades estabelecidas para uma possível cooperação mútua, ganham relevância temas como a transição energética, a capacitação técnica de excelência e o desenvolvimento de infraestruturas que suportem o crescimento da logística internacional de forma sustentável.

*Com informações da assessoria



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