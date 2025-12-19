A- A+

parceria Suape recebe missão da empresa chinesa CATL para discutir planos de parceria e investimento Visita teve como pauta central o Programa Carbono Neutro de Suape, e é um desdobramento da missão da governadora Raquel Lyra à China, que ocorreu em outubro

O Complexo Industrial Portuário de Suape recebeu, nesta terça-feira (16), uma missão técnica da empresa chinesa CATL (Contemporary Amperex Technology Co.), uma fabricante de baterias para carros elétricos com 39% de participação no mercado global.

A visita da empresa a Pernambuco, a convite do governo estadual, foi motivada pelo interesse em eletrificar o Porto de Suape e outros equipamentos públicos do estado, além de promover ações de descarbonização das operações portuárias e trazer soluções para o armazenamento de energia limpa em escolas e hospitais, por exemplo.

A missão ao Complexo de Suape é um desdobramento da missão da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), à China, em outubro deste ano. Na ocasião, foi discutido o plano de negócios da companhia e suas perspectivas de investimentos no Brasil.

Planos

Um dos pontos centrais da reunião desta semana foi o Programa Carbono Neutro de Suape, que estrutura estratégias do complexo para a transição energética e a redução progressiva das emissões de gases de efeito estufa.

O programa integra um conjunto de iniciativas que envolvem o uso de hidrogênio verde e seus derivados, a eletrificação das operações portuárias, a criação de sistemas de armazenamento de energia, a ampliação do uso de fontes renováveis e a geração de energia elétrica a partir de etanol. Dessa forma, Suape avança no compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2038.

O diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, recepcionou a comitiva e apresentou os planos de curto e médio prazo do complexo portuário, como o novo terminal de cargas e contêineres da APM Terminals, o primeiro 100% eletrificado da América Latina, com previsão de inaugurar a primeira etapa do empreendimento no segundo semestre de 2026.

“Pudemos mostrar toda a nossa infraestrutura, diferenciais logísticos, áreas disponíveis para novos investimentos, o projeto de construção de dois novos cais, o nosso pátio de veículos, além de iniciativas que nos colocam como protagonistas no cenário da transição energética nacional”, informou o diretor-presidente.

O gerente regional Brasil do Sistema de Armazenagem de Energia em Bateria, Filipe Li, comentou sobre a visão positiva da empresa para investir no território. “Tivemos uma ótima impressão em relação ao potencial para fazer contribuições na eletrificação do Porto de Suape. Nós vamos tentar trazer soluções que possam potencializar Suape e o Governo de Pernambuco”, salientou Filipe Li, que reforçou a solidez da parceria da CATL com a Moura, um empreendimento de baterias pernambucano.



