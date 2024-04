Suape recebe quase 2 mil veículos da BYD vindos da China

A- A+

A montadora chinesa BYD (Build Your Dreams), fabricante de veículos elétricos de diversos modelos, iniciou hoje uma megaoperação de desembarque de automóveis no Porto de Suape, Litoral Sul de Pernambuco.

Ao todo, 1.972 veículos vindos da sede da empresa, na cidade de Xiam, estão entrando no Brasil através do Cais 3 do Terminal de Contêineres (Tecon).

A embarcação partiu do Porto de Nansha e levou 34 dias para chegar à costa pernambucana. A operação, que mobiliza dezenas de profissionais, deverá ser concluída amanhã (16).

Após os trâmites alfandegários, os carros deixarão o porto com destino a concessionárias espalhadas pela região Nordeste. A expectativa é que essa não seja a primeira operação da BYD via Suape.

Atualmente, a montadora está em processo de implantação de uma nova fábrica na cidade de Camaçari, na Bahia, que deve entrar em operação entre o final deste ano e início de 2025. Em fevereiro deste ano, representantes da BYD visitaram o Porto de Suape para conhecer a infraestrutura e os projetos que estão sendo desenvolvidos para a expansão das operações.

“O desembarque de quase duas mil unidades da BYD, para posterior distribuição nos estados da região, é mais um case de sucesso do nosso hub de veículos, que expande, gradativamente, seu raio de alcance. É uma notícia muito positiva para Suape, para Pernambuco e para o Nordeste”, pontua o diretor-presidente da estatal portuária, Marcio Guiot.

A importação das unidades chinesas reforça a importância do HUB de Veículos de Suape, que registrou crescimento de 42% em 2023 em relação ao ano anterior. O navio Zhong Yuan, de bandeira chinesa, transportou os veículos até Suape em contêineres adaptados para que os automóveis chegassem ao Porto em perfeito estado.

Após o descarregamento, os veículos foram levados para o Pátio Público de Veículos de Suape (PPV). A operação é viabilizada pela Nexus, empresa nacional do grupo K-Line que atua no ramo logístico automotivo e de cargas de projeto, sendo responsável por boa parte da movimentação no hub de veículos do atracadouro pernambucano.

