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Complexo portuário Suape recupera área equivalente a 77 campos de futebol e abre espaço para novos investimentos Terreno de 55 hectares anteriormente arrendado à Vard Promar tem acesso à frente d'água e poderá receber novos empreendimentos. Operação do estaleiro não será afetada.

O Complexo Industrial Portuário de Suape retomou uma área de 55 hectares anteriormente arrendada à Vard Promar, ampliando a disponibilidade de terrenos para novos investimentos. O espaço soma 550 mil metros quadrados, o equivalente a cerca de 77 campos de futebol. Com acesso à frente d’água, reúne condições para receber empreendimentos industriais, logísticos, portuários, navais e offshore.

“A retomada dessa área amplia a capacidade de Suape de receber novos projetos em um espaço com características favoráveis à atividade industrial e portuária. São 55 hectares com acesso à frente d’água e potencial para diferentes tipos de empreendimentos. Nosso objetivo agora é avaliar a melhor destinação para o terreno, de forma que ele possa cumprir uma função produtiva e contribuir para a atração de investimentos e a geração de novas oportunidades em Pernambuco”, afirma o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

A retomada ocorre após decisão arbitral favorável a Suape, que reconheceu a validade da rescisão unilateral do contrato de arrendamento firmado em 2010. Com o encerramento da arbitragem, a estatal portuária poderá reassumir a posse e avançar na avaliação de alternativas para sua futura destinação.

O terreno fazia parte de uma área original de cerca de 80 hectares. Desse total, 25 hectares foram destinados à implantação do Estaleiro Vard Promar, enquanto os outros 55 permaneceram vinculados ao contrato de arrendamento agora encerrado. A decisão não alcança a área onde está instalado o estaleiro, que continuará funcionando normalmente. Dos 55 hectares que retornam à administração de Suape, apenas 1,75 hectare vinha sendo utilizado como depósito.

Um dos diferenciais da área reincorporada à gestão de Suape é o acesso à frente d’água, condição relevante para atividades que dependem de conexão direta com o ambiente marítimo e a infraestrutura portuária. A localização abre possibilidades para projetos ligados às cadeias naval e offshore, à indústria, à logística e ao apoio às operações portuárias.

Os próximos passos incluem os procedimentos necessários à retomada efetiva da posse e estudos técnicos para definir as possibilidades de ocupação e a melhor destinação econômica do terreno.

Suape

De janeiro a julho de 2026, o Porto de Suape movimentou 16,1 milhões de toneladas de cargas, crescimento de 21,3% em relação ao mesmo período de 2025. Os granéis líquidos responderam por 66,8% da movimentação, seguidos pelos contêineres, com 25,8%; granéis sólidos, com 5,6%; e carga geral solta, com 1,8%. Com a alta no volume de carga, o número de atracações soma 969 navios, 10,7% a mais do que no mesmo período do ano passado.

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