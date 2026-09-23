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Economia Suape registra a maior movimentação mensal de sua história em agosto Porto pernambucano movimentou 2,7 milhões de toneladas no mês e alcançou marca inédita

O Porto de Suape alcançou uma marca inédita em sua história e fechou agosto de 2026 com 2.726.020 toneladas de cargas movimentadas, o maior volume já registrado pelo atracadouro pernambucano em um único mês.

O resultado superou o recorde anterior alcançado há dois anos, em agosto de 2024, quando 2.670.132 toneladas passaram pelo porto no período.

Os granéis líquidos foram os principais responsáveis pelo novo patamar. No mês, foram operadas 1.976.745 toneladas, o equivalente a 72,5% de toda a movimentação e a um acréscimo de 61% em relação ao mesmo período de 2025.

O grupo inclui petróleo e derivados, entre outros produtos, e mantém posição de destaque na matriz de cargas de Suape, que completará 48 anos de funcionamento em novembro.

“Ultrapassar 2,7 milhões de toneladas em um único mês é um resultado importante para o porto e mostra a capacidade da nossa infraestrutura de responder ao crescimento das operações. Mais do que um recorde isolado, esse desempenho acompanha um ano de expansão da movimentação portuária e reforça a necessidade de continuarmos investindo para ampliar nossa capacidade e eficiência”, destacou o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

O desempenho dos granéis líquidos foi favorecido pelo aumento da produção de refino da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no complexo. A unidade está atualmente programada para processar até 130 mil barris de petróleo por dia.

O reflexo também aparece no acumulado: de janeiro a agosto, os líquidos somaram 12.735.507 toneladas, equivalentes a 67,6% das cargas movimentadas no período.

Crescimento

O recorde mensal ocorre em meio ao avanço dos indicadores de 2026. Nos oito primeiros meses do ano, Suape movimentou 18.835.314 toneladas, crescimento de 22,8% na comparação com janeiro a agosto de 2025.

No mesmo intervalo, foram contabilizadas 1.103 atracações, contabilizando alta de 9,6%. Os contêineres responderam por 25,2% da movimentação, enquanto os granéis sólidos representaram 5,6% e a carga geral solta, 1,6%.

No segmento de sólidos, que reúne produtos como clínquer, trigo e coque de petróleo, foram movimentadas 1.046.052 toneladas, que representam um avanço de 27,2% sobre o mesmo período do ano anterior.

Com o resultado de agosto, o porto já se aproxima da marca de 19 milhões de toneladas em oito meses, com o avanço dos granéis líquidos e de outros segmentos da operação.

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