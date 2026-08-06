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Inovação Suape renova certificação de segurança e consolida padrão internacional Avaliação da Conportos confirma conformidade com o Código ISPS e reflete investimentos em tecnologia, controle de acesso e proteção das instalações portuárias

O Complexo Industrial Portuário de Suape renovou a certificação nacional de segurança concedida pela Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos), órgão do Governo Federal responsável pela segurança das instalações portuárias brasileiras.

O complexo mantém essa certificação desde 2004 e, com a renovação publicada no Diário Oficial da União, garante sua validade por mais cinco anos. O documento atesta que o Porto Organizado atende às exigências do Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code), referência mundial para a segurança dos portos que operam no comércio marítimo internacional.

A renovação foi concedida após auditoria técnica e análise do Plano de Segurança Portuária de Suape, processo que atestou a conformidade do complexo com a legislação brasileira e com os protocolos internacionais voltados à proteção das instalações portuárias. A certificação reconhece o compromisso permanente da estatal com a segurança operacional e com a adoção das melhores práticas internacionais.

Nos últimos anos, Suape intensificou os investimentos em tecnologia e inteligência voltados à proteção do Porto Organizado. Entre as principais iniciativas estão a modernização dos sistemas de controle de acesso, o aperfeiçoamento do monitoramento eletrônico – integrado por um conjunto de 322 câmeras de alta definição instaladas na área portuária -, além da atualização dos mecanismos de identificação e credenciamento de usuários e o fortalecimento dos protocolos de fiscalização das áreas operacionais.

A administração portuária também revisou as Normas de Acesso de Pessoas e Veículos (NAPV), adequando os procedimentos às exigências da legislação brasileira e aos padrões internacionais de segurança.

O trabalho é desenvolvido em integração com órgãos como Polícia Federal, Marinha do Brasil, Receita Federal, Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e demais instituições responsáveis pela proteção das instalações portuárias.

Para o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, a renovação da certificação confirma que os investimentos realizados fortalecem a confiabilidade do porto e acompanham sua expansão operacional.

"Isso demonstra que Suape está alinhado aos mais elevados padrões internacionais de segurança portuária. Esse resultado é fruto de investimentos contínuos em tecnologia, inteligência, qualificação das equipes e aperfeiçoamento dos processos para garantir a proteção das pessoas, das cargas, da infraestrutura e das operações”, enfatizou o gestor.

Confiaça

Já o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, José Constantino, avalia que a segurança é um diferencial competitivo para os grandes portos.

"A movimentação portuária exige processos seguros, integrados e eficientes. O aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de controle de acesso, do monitoramento e da gestão operacional fortalece a Confiabilidade das operações e amplia a confiança de armadores, operadores logísticos, investidores, trabalhadores e de todos que utilizam o Porto Organizado”, citou.

Na prática, a certificação concedida pela Conportos confirma que o Porto Organizado opera de acordo com protocolos internacionais voltados à prevenção de riscos e à proteção da cadeia logística, assegurando mais segurança para embarcações, trabalhadores, cargas e instalações portuárias.

Além de atender às exigências legais, esse reconhecimento fortalece a credibilidade de Suape perante operadores, armadores e investidores que atuam no comércio marítimo internacional.

Crescimento

O Complexo Industrial Portuário de Suape avança em muitas frentes. No primeiro semestre de 2026, consolidou mais um ciclo de crescimento operacional, reforçando sua posição entre os principais portos públicos brasileiros e um dos mais relevantes polos logísticos e industriais do país.

Entre janeiro e junho, o porto movimentou 13.726.969 milhões de toneladas de cargas, crescimento de 25,6% em relação ao mesmo período de 2025. No intervalo, foram registradas 832 atracações, alta de 14,3%, refletindo a expansão das operações e o fortalecimento da infraestrutura portuária.

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