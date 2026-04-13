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Logística Suape se apresentará como alternativa logística para o agro na feira Intermodal South America Complexo industrial portuário pernambucano participa da 30ª edição da Intermodal South America, entre terça (14) e quinta-feira (16), em São Paulo.

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O Complexo Industrial Portuário de Suape participa da 30ª edição da Intermodal South America, que será realizada em São Paulo, desta terça (14) até quinta-feira (16), apresentando ao mercado seu potencial logístico como alternativa estratégica para o escoamento do agronegócio brasileiro.

Diante dos desafios nos corredores tradicionais de exportação, o porto pernambucano busca se posicionar como solução eficiente, com infraestrutura competitiva e capacidade de expansão.

A Intermodal é considerada o principal evento de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina e reúne centenas de expositores e milhares de visitantes. Nesse ambiente, Suape reforça seu papel como hub logístico do Nordeste e plataforma de integração com mercados nacional e internacional.

Nos dois primeiros meses de 2026, o complexo registrou crescimento de 28,5% na movimentação de cargas, totalizando 4,27 milhões de toneladas, além de alta de 23,4% no número de atracações. O desempenho inclui avanço em diferentes perfis de carga, com destaque para segmentos associados às operações conteinerizadas.

Durante a feira, Suape vai ampliar o diálogo com empresas marítimas e operadores logísticos para discutir novas rotas de exportação e soluções que reduzam custos e aumentem a eficiência no transporte da produção agrícola.

A agenda inclui iniciativas ligadas ao Pacto pelo Agro, voltadas à abertura de mercados e ao fortalecimento de cadeias produtivas de Pernambuco, do Centro-Oeste e da região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

“O Brasil precisa diversificar seus corredores logísticos, e Suape está preparado para cumprir esse papel. Temos localização estratégica, infraestrutura competitiva e capacidade de expansão para atender ao crescimento do agronegócio. Nosso objetivo é oferecer uma alternativa eficiente e integrada para o escoamento da produção nacional”, afirma o diretor-presidente da estatal, Armando Monteiro Bisneto.

A agenda estratégica inclui reuniões com grandes players, como a empresa Armazéns Gerais de São Bernardo do Campo (Agesbec), reforçando o papel de Pernambuco como solução logística para superar os obstáculos que travam o desenvolvimento nacional.

Além disso, está previsto um novo encontro com representantes do Porto de Antuérpia-Bruges no primeiro dia do evento. A delegação belga esteve em Suape, há duas semanas, para conhecer o potencial do porto.

O complexo também apresentará áreas disponíveis para novos empreendimentos e oportunidades ligadas à economia de baixo carbono, alinhando a expansão logística às demandas por sustentabilidade.

A presença de Suape no evento conta, ainda, com diálogos com a Associação Brasileira para Descarbonização dos Portos (ABDP) e participação ativa na assembleia da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias (Abep).

ESTANDE

Suape, o sexto porto público mais movimentado do Brasil, marca presença na Intermodal South America com um espaço exclusivo de 120 metros quadrados, localizado estrategicamente no estande G-30. Mais do que um ponto de encontro para negócios, o local será o palco para mostrar a nova identidade visual do complexo, lançada em setembro de 2025. O design incorporou de forma marcante o sol da bandeira de Pernambuco, simbolizando a vibração e a força resiliente do povo pernambucano.

Quem visitar o espaço poderá conferir como a tradição do estado se une à potência tecnológica de um hub logístico de classe mundial, oferecendo soluções completas para o comércio exterior. Representantes do Porto do Recife e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) se somam ao time de Suape para prospectar novos negócios para o estado.

A FEIRA

Considerada o maior evento das Américas e o segundo maior do mundo nos segmentos de transporte de carga, logística e comércio exterior, a Intermodal South America consolidou-se como o ponto de encontro definitivo para a inovação e geração de negócios. Com uma imponente infraestrutura de mais de 55 mil metros quadrados de área de exposição, o evento reúne mais de 500 marcas nacionais e internacionais, atraindo um público qualificado de 45 mil visitantes vindos de 90 países.

*Com informações da assessoria

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