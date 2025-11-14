"Suape será o hub do Norte e Nordeste", afirma Armando Monteiro Bisneto

A- A+

A maior competitividade de Suape diante dos demais portos do Nordeste foi destaque em um almoço do presidente do Complexo Industrial Portuário, Armando Monteiro Bisneto, com integrantes da imprensa na tarde desta sexta-feira (14).



No encontro, o executivo falou sobre os investimentos que o atracadouro vem atraindo e as perspectivas para o ano de 2026. Ao citar os demais portos da região, Armando Bisneto reforçou que o Porto de Suape vai se consolidar como o mais importante das regiões Norte e Nordeste.



“Nenhum porto tem a área de expansão que Suape tem, com licença ambiental prévia. Tem uma excelente condição de abastecimento de água, alta capacidade de interligação com a rede elétrica nacional. Tem localização estratégica, está a um raio de 300 km de João Pessoa, Natal, Campina Grande, Caruaru, Maceió, Aracaju. Suape será o hub port do Norte e Nordeste”, enfatizou o gestor.

Investimentos

A expansão da capacidade de produção da Refinaria Abreu e Lima dos atuais 130 mil para 260 mil de barris por dia foi citada pelo presidente como um dos principais motores do desenvolvimento de Suape. Além de empregar dez mil pessoas na fase de obras e sete na fase de operação, a refinaria deve dobrar o percentual de contribuição com o ICMS do estado.

“A Rnest hoje arrecada 10%, é responsável por 10% dos ICMS de Pernambuco Isso representa 1,6 bilhão de reais. A dobra da refinaria pode quase que dobrar esse valor. Ipojuca, dos 250 municípios onde a Petrobras paga ISS, Ipojuca é o quarto que mais arrecada. Hoje são R$ 75 milhões por ano, e o valor também pode aumentar”, pontuou Armando.





O desembarque de novos investimentos internacionais em Suape também devem garantir o desenvolvimento do Porto no cenário regional, de acordo com Armando. Com o aporte de R$ 2.2 bilhões, a APM Terminals se prepara para aumentar a presença no porto com um segundo terminal de contêineres, a ser inaugurado em julho de 2026. Somente na fase de construção, o empreendimento já gera 1.400 empregos diretos.

Em uma visita da governadora Raquel Lyra (PSD) à sede da Maersk, empresa dinamarquesa da qual a APM Terminals é subsidiária, foi anunciada a antecipação da segunda fase do terminal.

“O terminal se iniciaria com a capacidade de 400 mil TEUs, que seria elevado a 600 mil. Esse seria o final da primeira fase, que seria concluída em 2034. Eles adiantam a segunda fase que se iniciaria em 2034 para 2027. Será um terminal que vai movimentar um milhão de TEUs. Para dar uma noção da ordem de grandeza disso, o atual terminal de contêineres de Suape movimenta pouco menos de 700 mil”, ressaltou o executivo.

Somam-se a esses investimentos a chegada de indústrias da nova economia, como a European Energy e a GoVerde, que implantaram no Complexo duas plantas de produção de e-mentanol, produzidos a partir do hidrogênio verde. Cada uma das empresas está investindo R$ 2 bilhões na primeira etapa de implantação.

Infraestrutura

O diretor-presidente destacou os avanços na melhoria da infraestrutura, para permitir receber todos esses investimentos no Complexo de Suape. Após a homologação da dragagem do canal externo, que garantiu uma profundidade de 20 metros, o porto realza a dragagem interna, visando a construção de novos cais que vão aumentar a capacidade de operação.

“A gente está com um portfólio de investimentos muito forte e os Cais 6 e 7 vem para aumentar em 30% a nossa capacidade no futuro. Queremos receber a Transnordestina e ser uma referência não só como maior de contêiner do Norte e Nordeste, o maior de automóveis, o maior de cabotagem ou de graneis líquidos. A gente quer ser grande também em grãos e em minério”, cravou.

A retomada das obras da Transnordestina e a possibilidade de início da construção do Arco Metropolitano também foram citados como fatores que devem fortalecer a competitividade do Complexo Industrial Portuário.



