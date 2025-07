A- A+

Investimento Suape terá primeiro hotel com padrão internacional e reforça polo de serviços no complexo portuário Lançado pela Casa Orange, Latitude Suape terá hotel da bandeira City Express by Marriott, torre empresarial e um mall com serviços voltados à demanda logística e corporativa da região

O Complexo Industrial Portuário de Suape contará, pela primeira vez, com um hotel padrão internacional. O anúncio foi feito ontem, com o lançamento do Latitude Suape, empreendimento da Casa Orange em parceria com a Marriott International e a Fábrica de Hotéis.

O projeto inclui um hotel da bandeira City Express by Marriott, uma torre empresarial e um mall com serviços voltados à demanda logística e corporativa da região. Segundo informações do governo do estado, o Latitude será erguido com investimento de R$ 60 milhões e a expectativa é gerar 800 empregos diretos e indiretos, somando o período da obra e o funcionamento.

Otimismo

Para o presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o lançamento simboliza a retomada do otimismo em torno do desenvolvimento do polo.

“Suape sonhou com a grandeza. Suape é grande, mas teve um período extraordinário com muito otimismo na região. Esse projeto personifica a volta desse otimismo, pois temos o retorno de investimentos maciços como o da refinaria, que durante tanto tempo foi desinvestida e agora será duplicada. Estamos recebendo fábricas de medicamentos, de metanol. Diante disso, era necessário que a gente tivesse um polo de serviço, e é isso que vamos ter a partir desse lançamento”, afirmou.

O presidente de Suape também destacou o papel estratégico do novo investimento:

“A partir de hoje, temos a vinda de um hotel de classe internacional, a vinda de serviços para todos que estão no entorno. E no futuro, empresariais e salas comerciais”.

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, destacou o momento positivo para o setor.

“Hoje é um dia de muita alegria para o turismo de Pernambuco e para o Complexo de Suape. Pernambuco vive um momento incrível de crescimento econômico e de desenvolvimento turístico. Desde o início da gestão da governadora Raquel Lyra, nunca se investiu tanto em turismo como agora”.

Demanda

Com mais de 160 apartamentos, o hotel especializado em atender viajantes de negócios e lazer será operado pela bandeira City Express by Marriott. Segundo Renato Carvalho, gerente de desenvolvimento da Marriott International no Brasil, o projeto preenche uma lacuna histórica..

“Suape tem uma falta de oferta de leitos para executivos que vêm para curta ou longa estadia. Quem vem trabalhar em Suape, ou vai para Porto de Galinhas ou para Recife. Faltava um hotel de categoria e com reconhecimento de qualidade em Suape.”

Retomada

O CEO da Casa Orange, Múcio Souto, destacou que o projeto retoma uma iniciativa iniciada há cerca de uma década.

“Esse empreendimento começou há 10 anos atrás, quando construímos esse prédio aqui, com selo verde. Voltamos agora com a zona central de serviço, que está sendo inaugurada hoje com a divulgação do hotel Marriott, que está trazendo mais de 160 apartamentos. Embaixo teremos um mall com restaurante grande e uma academia”.

Infraestrutura

O investimento também é visto como um marco para o turismo de negócios em Pernambuco.

“Estamos lançando o primeiro hotel dentro desse Complexo de Suape. Isso é um grande marco no desenvolvimento econômico e turístico da nossa região. Principalmente para os grandes empresários que vêm frequentar Suape e têm que se hospedar no Paiva ou em Porto de Galinhas”, afirmou o prefeito de Ipojuca, Carlos Santana.

Expansão

O hotel em Suape será o primeiro da marca City Express by Marriott no Brasil e integra um plano de expansão que prevê 30 unidades no Nordeste nos próximos 15 anos. O projeto marca também uma nova fase da atuação da Casa Orange no complexo, incorporadora responsável pela sede administrativa de Suape e pela duplicação de acessos viários da área.

