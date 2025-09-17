Qua, 17 de Setembro

Subsidiária da Embraer assina contrato para modernizar gestão de fluxo aéreo na África do Sul

O contrato deverá ter duração de dois anos, com conclusão prevista no terceiro trimestre de 2027

Subsidiária da Embraer assina contrato para modernizar gestão de fluxo aéreo na África do SulSubsidiária da Embraer assina contrato para modernizar gestão de fluxo aéreo na África do Sul - Foto: Divulgação

A Atech, subsidiária da Embraer, e a Air Traffic and Navigation Services (ATNS), companhia estatal responsável pelos serviços de navegação aérea na África do Sul, assinaram hoje um contrato para a modernização do atual sistema de gestão de fluxo de tráfego aéreo (ATFM, em inglês), no aeroporto internacional O R. Tambo, em Joanesburgo, maior cidade do país.

O contrato, cujo valor não foi divulgado, deverá ter duração de dois anos, com conclusão prevista no terceiro trimestre de 2027. Além da atualização, o acordo contemplará um centro de contingência, uma plataforma de treinamento, simulação para capacitação e testes em ambiente seguro.

"Este novo contrato com a ATNS reforça nossa estratégia de expansão internacional e o compromisso da Atech em fornecer soluções de gestão de tráfego aéreo de alto impacto", afirma o CEO da Atech, Rodrigo Persico.

A África do Sul controla aproximadamente 283 mil voos por ano, conectando mais de 20 destinos domésticos e 35 internacionais, e é um dos principais centros de transporte aéreo do continente africano.

O novo sistema aprimorará o planejamento e a coordenação do espaço aéreo para oferecer respostas mais precisas a fatores como clima, obras ou restrições operacionais, enquanto reduz atrasos e aumenta a previsibilidade e a segurança operacional.

O novo sistema ATFM ainda contempla painéis em tempo real de indicadores (KPIs, em inglês) para monitoramento e análise pós-operação, coordenação das medidas ATFM transfronteiriças com regiões de informação de voo (FIRs) vizinhas, provendo uma maior integração a uma rede regional multimodal da região para gestão de fluxo aéreo.
 

