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Brasil Subsídio da gasolina começa a ser retirado na próxima semana, afirma Durigan O ministro ressaltou que parte das medidas já foi desfeita, como o acordo com os Estados que envolvia subvenções e importação de diesel

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reafirmou nesta quinta-feira (2) que a subvenção dada pelo governo para conter a alta da gasolina, de R$ 0,44 por litro, será revertida na semana que vem.

Ao participar de um evento com empresários no Rio de Janeiro, o ministro ainda atribuiu ao Congresso possíveis efeitos da reforma tributária para a exportação de produtos do setor de óleo e gás.

"Da mesma forma como tivemos prontidão para erguer as proteções, quando essas condições que me fizeram colocar as medidas protetivas deixam de existir, com o preço do petróleo diminuindo, nós temos que ir revertendo os benefícios ou as subvenções", disse a jornalistas.

"A ideia é, no tempo e com cuidado, retirar totalmente, até os próximos meses, todo o subsídio que haja a combustível no País", pontuou.



Durigan ressaltou que parte das medidas já foi desfeita, como o acordo com os Estados que envolvia subvenções e importação de diesel, e o PIS/Cofins voltou a incidir sobre o diesel.

Ele lembrou ainda que uma primeira parcela de subvenção, de R$ 0,35 por litro de diesel, deixou de ser paga às distribuidoras a partir de julho. Restam, além da gasolina, a subvenção adicional de R$ 1,12 no diesel.



Durigan participou nesta quinta do evento Caminhos do Brasil, promovido pelo jornal Valor Econômico.

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