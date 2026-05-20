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medida Subsídio para gasolina e diesel preocupa setor sucroenergético Representantes do segmento solicitam detalhes e sugerem isonomia sobre exclusão do etanol da MP 1.358/2026 e apontam risco à competitividade prevista na Constituição Federal

A publicação da Medida Provisória 1.358/2026, na semana passada, que institui uma subvenção econômica para gasolina e diesel produzidos no Brasil ou importados, acendeu um alerta para o setor sucroenergético. A medida, editada pelo governo federal para reduzir os impactos da alta internacional dos combustíveis provocada pelo conflito no Oriente Médio, prevê o reembolso de tributos federais incidentes sobre os combustíveis fósseis, mas deixou o etanol hidratado fora do benefício.

O tema preocupa representantes da cadeia produtiva do etanol, que argumentam que a medida pode comprometer a competitividade do biocombustível nas bombas. Para o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (Novabio), Renato Cunha, o etanol compete diretamente com a gasolina e, por possuir menor impacto ambiental, deveria manter vantagens tributárias garantidas pela Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº 123/2022.

“O etanol é um combustível limpo, enquanto a gasolina é de origem fóssil e acarreta ônus ambiental. Sempre houve incentivos para que os combustíveis limpos possam competir. Quando se cria um benefício apenas para gasolina e diesel, isso desequilibra a competitividade”, afirmou.

A MP estabelece que o valor da subvenção será definido posteriormente pelo Ministério da Fazenda e pago aos produtores e importadores por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O benefício terá validade inicial de dois meses, podendo ser prorrogado pela União.

Tributação

Atualmente, a gasolina possui tributação federal de R$ 0,89 por litro, considerando Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). No caso do diesel, a cobrança de PIS e Cofins, equivalente a R$ 0,35 por litro, está suspensa desde março.

Para o presidente do Sindaçúcar-PE, ainda que o governo tenha autonomia para regulamentar políticas de combustíveis, é necessário preservar o equilíbrio entre combustíveis fósseis e renováveis. “Não faz sentido beneficiar apenas quem promove maior impacto ambiental em detrimento do combustível limpo”, disse.

Critérios

Renato Cunha está em Brasília em busca de esclarecimentos sobre os critérios adotados na medida provisória. Segundo ele, o setor teme que o benefício exclusivo à gasolina provoque perda de competitividade para o etanol hidratado justamente no momento em que o Brasil reforça internacionalmente compromissos ligados à descarbonização e à transição energética, como a COP30 no final de 2025.

“O governo federal criou programas como o RenovaBio para incentivar metas de descarbonização e o uso de combustíveis limpos. Por isso, acreditamos que pode ter havido um equívoco, que esperamos que seja corrigido o quanto antes”, declarou.

O presidente do Sindaçúcar-PE também destacou que, embora a medida ainda dependa de regulamentação, ela já está em vigor e pode impactar diretamente o mercado. “Na prática, se apenas gasolina e diesel receberem subvenção, o consumidor tende a migrar para esses combustíveis. Isso gera preocupação porque reduz a competitividade do etanol nas bombas”, concluiu.

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