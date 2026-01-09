A- A+

INFLAÇÃO Substituindo Haddad na Fazenda, Durigan fala em entregar menor inflação acumulada de um mandato Dado ficou "dentro da meta e com a 5ª menor inflação desde 1995", segundo ministro substituto

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, comentou nesta sexta-feira (9) em publicação da pasta no X, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025, que fechou o ano em 4,26%.

Ele destacou que o dado ficou "dentro da meta e com a 5ª menor inflação desde 1995".

Durigan, que está como ministro substituto em razão das férias do titular, Fernando Haddad, afirmou que o governo segue firme para entregar a menor inflação acumulada de um mandato presidencial do Plano Real.

"Mas não paramos por aí. Com a estabilidade econômica e fiscal que devolvemos ao Brasil, colhemos bom crescimento do PIB, baixo desemprego, aumento da renda real do trabalho e quedas da pobreza, da extrema pobreza e da desigualdade. Não tenham dúvidas: em 2026 não será diferente!", completou o secretário.

Ele ainda ressaltou que o preço dos alimentos subiu menos, 1,43% ao longo do ano passado. A inflação de 2025 mostra, segundo Durigan, que os dados são melhores do que as expectativas, uma vez que, no primeiro semestre de 2025, o Focus chegou a apontar projeções de IPCA em 5,6%.

"Os 4,26% são o menor IPCA desde 2018. Mas, em 2018, o desemprego estava em 11,6%. Agora está em 5,2%. Estamos entregando inflação e desemprego baixos", pontuou.

Veja também