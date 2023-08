A- A+

Negócios Subway é vendida para a Roark Capital; negócio é avaliado em cerca de US$ 9,6 bi Rede de sanduíches McDonald's e Burger King. E tem cerca de 37 mil estabelecimentos em mais de cem países

A empresa de private equity Roark Capital acertou a compra da rede americana de sanduíches Subway, desbancando os concorrentes. O negócio está avaliado em aproximadamente US$ 9,55 bilhões (cerca de R$ 47 bilhões), segundo fontes .

Morgan Stanley, Barclays, JPMorgan Chase, Mizuho Financial Group, MUFG, Rabobank e Wells Fargo vão financiar a operação, com cerca de US$ 5 bilhões.

Entraram na disputa pela rede de fast food a TDR e a Sycamore, que trouxe o braço de gestão de ativos do Goldman Sachs e o fundo soberano Abu Dhabi Investment Authority em um último esforço para sair na frente. Mas a proposta da Roark Capital bateu os concorrentes. Ao todo, foram 20 ofertas.

Na segunda-feira, o Wall Street Journal informara que a Roark estava em negociações avançadas para adquirir a Subway por cerca de US$ 9,6 bilhões e que pretendia finalizar um acordo esta semana. Mais tarde, o Axios informou que a família fundadora ainda não havia escolhido um comprador.

A Subway é a maior rede de restaurantes dos Estados Unidos em número de lojas, superando nomes como McDonald's e Burger King. Em todo o mundo, ela tem cerca de 37 mil estabelecimentos administrados por franquias em mais de cem países.

A lucratividade da rede tem sido reduzida à medida que ela gasta dinheiro para reformar as lojas e acompanhar os rivais, que têm investido pesadamente para embelezar os restaurantes e desenvolver seus recursos on-line. A empresa também está enfrentando a concorrência cada vez mais acirrada das novas redes de sanduíches, como a Jersey Mike's Subs.

Apostas em alimentos

A Roark, que administra US$ 37 bilhões em ativos, vem apoiando outras redes de restaurantes, incluindo as empresas controladoras da Arby's, Dunkin' Donuts, Carvel e Carl's Jr. A compra da Subway poderia atrair o escrutínio dos órgãos reguladores antitruste nos EUA, em meio a uma tendência geral em Washington de examinar mais de perto os negócios.

"Essa transação reflete o potencial de crescimento a longo prazo da Subway e o valor substancial de nossa marca e de nossos franqueados em todo o mundo", disse John Chidsey, diretor executivo da Subway, no comunicado divulgado na quinta-feira.

Fred DeLuca, que cofundou a rede de sanduíches Subway para financiar seus estudos universitários, abriu sua primeira loja em Bridgeport, Connecticut, em 1965.

Com sua morte, em 2015, e a do cofundador, Peter Buck, em 2021, o controle da empresa passou para seus herdeiros. Em março, a Subway abriu uma sede dupla em Miami.

