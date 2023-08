A- A+

Negócios Subway está prestes a ser vendida para o Roark Capital por US$ 9,6 bi, diz jornal Cadeia de restaurantes tem cerca de 37 mil estabelecimentos administrados por franquias em mais de 100 países

A empresa de private equity Roark Capital Group está em negociações avançadas para adquirir a rede de sanduíches Subway por cerca de US$ 9,6 bilhões, informou o Wall Street Journal na segunda-feira (21).

O Subway está tentando finalizar a venda esta semana, informou o jornal, citando pessoas familiarizadas com a situação.

A Subway, que disse em fevereiro estar analisando a possibilidade de uma venda, atraiu o interesse de uma longa lista de pretendentes, incluindo a Roark, bem como a TDR Capital e a Advent International, sediadas em Londres, conforme relatado anteriormente pela Bloomberg News.

O Wall Street Journal disse que outro grupo de licitantes, que inclui a TDR Capital e a Sycamore, ainda pode voltar com uma oferta mais alta.

A Subway é uma das maiores cadeias de restaurantes do mundo, com cerca de 37.000 estabelecimentos administrados por franquias em mais de 100 países. A lucratividade da Subway tem sido reduzida à medida que ela gasta dinheiro para reformar as lojas e acompanhar os rivais que têm investido pesadamente para embelezar os locais e desenvolver seus recursos on-line.

A empresa também está enfrentando a concorrência cada vez mais acirrada das novas redes de sanduíches, como a Jersey Mike's Subs.

A Roark Capital apoiou cadeias de restaurantes, incluindo as empresas controladoras da Arby's, Dunkin' Donuts, Carvel e Carl's Jr.

