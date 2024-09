A- A+

AQUISIÇÃO Superintendência do Cade aprova aquisição da Subway no Brasil pela Zamp III A Zamp já é a master franqueada do Burger King e da Popeyes no País

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Zamp III dos de direitos de franqueador da Subway no Brasil O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

"Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que, para a compradora, ela abre uma nova frente de crescimento para a Zamp e seus franqueados. Já para a Subway, ela consiste em uma alternativa eficiente e viável para o funcionamento e futura expansão do negócio Subway no Brasil", afirmaram as empresas no processo.

A Zamp já é a master franqueada do Burger King e da Popeyes no País. A administradora da Subway antes era a SouthRock, empresa que também detinha as marcas TGI Fridays e Starbucks.

A SouthRock está em recuperação judicial desde o final de 2023 e, em outubro do ano passado, sua dívida foi calculada em R$ 1,8 bilhão.

Veja também

BETS Governo cria GT para evitar uso do Bolsa Família com apostas online