Sucesso da Labubu faz ações da empresa disparem 200%, e Pop Mart já vende até joias

Elas estão por todos os lados. Em pingentes nas bolsas de famosos, em estampas, em prateleiras e, sobretudo, nos quartos dos jovens Geração Z. Feiosas e fofinhas, as Labubu são um fenômeno. E as ações da sua fabricante, a chinesa Pop Mart estão surfando nessa febre global. Os papéis já subiram nada menos do que 200% este ano.

Após registrar vendas frenéticas em todo o mundo de produtos relacionados à boneca de dentes tortos e orelhas pontudas, a Pop Mart se lançou em um novo segmento: abriu nesta sexta-feira sua primeira joalheria em Xangai.

A loja-conceito de joias, chamada Popop vai vender acessórios adornados com os personagens mais vendidos da Pop Mart. Segundo a agência de notícias Reuters, além das bonecas Labubu, estarão presentes outros sucessos da marca, como Molly e Skullpanda.

Os preços na Popop começam em torno de 350 yuans (cerca de US$ 48,75 ou R$ 270) para pingentes ou um anel de prata simples, e chegam a até 2.699 yuans (US$ 350 ou R$ 2.081) para colares adornados com modelos metálicos dos personagens. A maioria das peças é vendida por menos de mil yuans (US$ 139 ou R$ 771).

No início desta semana, uma boneca Labubu em tamanho humano foi arrematada por impressionantes 1,08 milhão de yuans (US$ 150 mil ou R$ 832 mil) em um leilão em Pequim, evidenciando a popularidade do brinquedo colecionável frequentemente exibido por celebridades como Rihanna, Dua Lipa e Lisa, do BlackPink. Fãs da Labubu são conhecidos por enfrentar longas filas e pagar preços elevados para garantir seu exemplar favorito.

A peça única da Labubu verde-menta foi vendida na casa de leilões Yongle, na China, na última terça-feira, junto com outros 47 itens colecionáveis da Labubu. Outra Labubu marrom de edição limitada foi vendida por 820 mil yuans (US$ 114.209 ou R$ 632.498).

O chamado “primeiro leilão mundial” de obras da Labubu atraiu milhares de compradores presencialmente e on-line.

O comprador mais jovem registrado no leilão de terça-feira foi um bebê de nove meses, cuja família adquiriu uma versão co-branded da Labubu por 32 mil yuans (US$ 4.456 ou R$ 24.682), em nome da criança, segundo a reportagem.

Um banco chinês chegou a usar bonecas Labubu como brindes para atrair depositantes, o que levou o órgão regulador da China a intervir e proibir tal prática.

Elfas peludinhas

As bonecas Labubu, que fazem parte de uma tribo chamada The Monsters, são pequenos elfos nórdicos peludinhos, com sorrisos travessos e dentes tortos, além de orelhas pontudas. Todas são do sexo feminino, têm bom coração, mas, às vezes, quando estão espalhando alegria, acabam se metendo em encrencas.

Encrencas “bem-intencionadas”, contudo, disse Emily Brough, chefe de licenciamento da Pop Mart North America, em entrevista recente ao New York Times

As criaturinhas, lançadas em 2015 pelo artista Kasing Lung, nascido em Hong Kong, começaram como personagens de uma série de livros infantis.

Em 2019, Lung firmou uma parceria com a Pop Mart para transformar as elfas dos livros em brinquedos de designer colecionáveis, começando com uma linha de miniaturas.

A primeira série de chaveiros Labubu, chamada Exciting Macaron, foi lançada em outubro de 2023.

Sempre que uma nova Labubu é lançado, esgota em minutos nos sites da Pop Mart. Cada boneca custa cerca de US$ 30 (R$ 166) mas edições limitadas podem custar bem mais.

