Negócios Sucesso nos Negócios chega à terceira edição com foco em inovação e fortalecimento empresarial Promovido pelo Grupo Sucesso Inteligência Empresarial, o evento reunirá 11 mentores para debater estratégias de crescimento, liderança e bem-estar corporativo nos dias 26 e 27

O Grupo Sucesso Inteligência Empresarial promove, nos dias 26 e 27 de setembro, a 3ª edição do Sucesso nos Negócios. O evento, voltado a empresários e gestores, será realizado na sede da MV, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, e vai reunir 11 mentores experientes, que compartilharão conhecimentos práticos e cases de mercado em debates e painéis interativos.

Durante a programação, os participantes irão aprender a ampliar resultados, implementar mudanças estratégicas e fortalecer conexões essenciais para o crescimento de seus empreendimentos.

Para isso, os debates vão abranger desde estratégias de negócios e inovação até saúde e bem-estar no ambiente corporativo. Também estarão em pauta temas como tendências para o crescimento acelerado das empresas, liderança criativa, comunicação assertiva e práticas de gestão que aumentam a produtividade e reduzem conflitos.

Com a proposta de garantir que cada empreendedor deixe o encontro com ações práticas para aplicar no seu negócio, a empresa de inteligência empresarial busca impulsionar o sucesso dos participantes por meio da prática.

“Não é palestra para anotar e esquecer. É painel, debate e aplicação de ferramentas na prática. O adulto aprende fazendo, e é assim que vamos conduzir”, destacou a sócia-fundadora e diretora comercial do Grupo, Maria Helena.

Mentores

Carolina Câmara: Sócia e CEO do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial, estrategista de negócios, especialista em alimentação e conselheira empresarial, com foco em tendências e inovação para crescimento acelerado.

Helen Monte: CMO do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial, consultora empresarial, professora universitária e referência em liderança criativa, certificada pela WCO em Creative Leadership Professionals.

Flávio Vasconcelos: Diretor de educação corporativa do Grupo, especialista em Comunicação Assertiva e Não Violenta, mentor de líderes e vendedores.

Maria Helena: Sócia fundadora e Diretora Comercial do Grupo, mentora de empresários, especialista em planejamento estratégico e criadora dos métodos 3R’s e CEP.

Vannessa Souza: Head de Cultura do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial, psicanalista, mentora de carreira e negócios, especialista em RH estratégico e ESG.

William Alves: Empresário e consultor na área de panificação. Fundou sua primeira padaria em 2010 e hoje comanda duas lojas e uma indústria. Formado em Administração pela UECE, com especialização em Gestão pela Fundação Dom Cabral, é dono da Padaria Vila Alves e orienta fundadores, sucessores e gestores na perpetuação de empresas familiares.

Moshe Caminha: Desenvolvedor de Negócios, sócio-fundador da RARI e especialista em estratégias de crescimento sustentável. Atua em análise de mercado, expansão e gestão de parcerias estratégicas, integrando ciência de dados, business intelligence e marketing digital para impulsionar inovação e competitividade.

Diego Santos: CEO do Instituto Diego Santos, médico pela UFPE, empresário e nutrólogo. Reconhecido por seu modelo inovador de cuidado, é especialista em emagrecimento saudável e referência em atendimento de excelência na área de saúde e bem-estar.

Amanda Aires: Secretária Executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos de Pernambuco. Economista e doutora pela UFPE, autora de livros referência em concursos e professora universitária, atua com foco em desenvolvimento econômico e gestão pública inovadora.

Bia Guirão: Advogada e ex-bancária. Chegou a gerente geral de agência aos 24 anos no Santander. Empreendedora há 10 anos e sócia da Bia Guirão Store, alia experiência em gestão e visão estratégica para transformar desafios em oportunidades de negócio.

Eduardo Rosa: Diretor da E9 Treinamentos, com sede em Santa Maria-RS. Com mais de 12 anos de experiência em treinamentos, é mentor de pessoas e negócios, especialista em Eneagrama, terapeuta corporal e analista organizacional e comportamental.

