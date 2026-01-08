A- A+

Exportações Suco de laranja: exportações brasileiras registram queda em volume e receita Com menor demanda na Europa, faturamento do setor recua 23,2% e soma US$ 1,44 bilhão

O volume exportado de suco de laranja (FCOJ equivalente a 66 Brix) nos seis primeiros meses da safra 2025/26 (julho a dezembro) foi de 394.764 toneladas, o que representa uma redução de 8,1% ante às 429.407 toneladas embarcadas no mesmo período da safra 2024/25.

A receita somou US$ 1.440.818.000, retração de 23,2% em relação aos US$ 1.876.064.000 registrados entre julho e dezembro de 2024.

Os Estados Unidos consolidaram-se como o principal destino das exportações brasileiras no período, respondendo por 55,2% do volume total exportado. Entre julho e dezembro de 2025, o país importou 217.970 toneladas de FCOJ equivalente, crescimento de 34,9% em relação às 161.641 toneladas embarcadas no mesmo período da safra anterior. Em receita, os envios alcançaram US$ 746.216.000, um aumento de 10,4% em relação aos US$ 675.806.000 registrados entre julho e dezembro de 2024.

A Europa manteve a segunda posição entre os destinos das exportações brasileiras, com 39,3% de participação. O volume exportado para o bloco somou 155.287 toneladas, queda de 31,9% em comparação às 228.022 toneladas registradas no primeiro semestre da safra anterior.

Em receita, os embarques totalizaram US$ 601.583.000, retração de 41,9% frente aos US$ 1.036.266.000 do mesmo período da safra 2024/25. “Os altos preços da safra passada tiveram um efeito muito ruim sobre a demanda, e é preciso paciência para que o consumidor volte à categoria, conforme a oferta de produto e os valores praticados no varejo europeu se acomodam", avalia o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.

Para a China, as exportações de suco de laranja entre julho e dezembro da safra 2025/26 somaram 10.426 toneladas, volume 45,8% inferior às 19.223 toneladas registradas no mesmo período da safra anterior. Em receita, os embarques atingiram US$ 43.025.000, queda de 17,7% frente aos US$ 52.255.000 registrados entre julho e dezembro de 2024.

O Japão importou 5.218 toneladas no primeiro semestre da safra 2025/26, volume 54,4% inferior às 11.441 toneladas registradas no mesmo período da safra anterior. O faturamento somou US$ 25.526.000, retração de 59,5% em relação aos US$ 62.964.000 apurados entre julho e dezembro de 2024.

Os demais mercados reunidos somaram 5.864 toneladas exportadas e US$ 24.420.000 em receita, complementando os valores totais do período. Na comparação com o primeiro semestre da safra anterior, as quedas foram de 32,3% em volume e 47,7% em valor.

