NEGÓCIOS Suco OQ, da Timbaúba, ganha novos mercados por meio de parceria com o Assaí Atacadista Estratégia já firmada com outros parceiros comerciais, ideia do Assaí é fazer com que essas empresas encontrem a amplitude e abertura necessários para a aderência dos seus produtos acabados em todo o Brasil

A marca de sucos OQ, da empresa pernambucana Timbaúba, a partir de uma parceria com o Assaí Atacadista, chega às gôndolas de todas as lojas da rede, ganhando o mercado nacional. Estratégia já firmada com outros parceiros comerciais, a ideia do Assaí é fazer com que essas empresas encontrem a amplitude e abertura necessários para a aderência dos seus produtos acabados em todo o País.

"Em cada região que entramos, procuramos adaptar nosso mix de produtos e serviços para que as nossas lojas ofereçam produtos e marcas que os(as) clientes buscam. Esse movimento faz parte do nosso processo de expansão, chegando a novas localidades. Por isso, hoje, o Assaí é a rede alimentar com maior presença nos lares brasileiros, com uma taxa de penetração de 24,4%, segundo dados da Nielsen IQ", explica o diretor regional do Assaí Atacadista em Petrolina, Fábio Santos.

Muitas dessas marcas, ainda segundo ele, quando bem desenvolvidas, conseguem projeção nacional. É o caso da Timbaúba S.A., empresa com mais de 30 anos de atuação no setor de fruticultura na região do Vale do São Francisco, em Petrolina, no Sertão pernambucano, e que, desde 2017, lançou a linha de produtos OQ, há três anos nas prateleiras do Assaí Atacadista.

Hoje, a OQ já é uma das três maiores marcas de sucos do Nordeste e, por meio do trabalho de distribuição do Assaí Atacadista, já chegou às gôndolas de todas as regiões brasileiras.

"A parceria regional com o Assaí abriu oportunidades para chegarmos a outros mercados, alcançando as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Assaí nos traz volume de vendas e margem, além de aumentar a visibilidade da nossa linha de produtos para entrar em outros mercados", esclarece o diretor Comercial da Timbaúba, Sydney Tavares.

Com a aceitação da bebida em todas as regiões do País, a ideia é mostrar que o estado também consegue gerar um produto acabado de alta qualidade, abrindo oportunidades tanto para as próximas novidades da Timbaúba S.A. quanto de outros representantes da indústria pernambucana.

A Timbaúba tem mais de mil colaboradores atuando no plantio, colheita, processamento e envase dos sucos e bebidas naturais. São mais de mil hectares irrigados dedicados à produção de uva e de coco verde, que geram mais de 45 mil toneladas de frutas ao ano, processadas diariamente, permitindo a chegada dos seus produtos ao comércio internacional.

"O Vale do São Francisco tem um alto potencial produtivo, A cultura da uva, por exemplo, gera duas safras e meia ao ano de produtos frutas de excelente qualidade", exemplifica Sydney. A região é reconhecida como um polo de fruticultura irrigada, responsável pela produção de frutas tropicais, tanto para o mercado interno quanto externo.

O clima semiárido, com alta incidência de luz solar e temperaturas elevadas, aliado aos solos profundos e bem drenados e à disponibilidade de água do Rio São Francisco, criam condições ideais para o cultivo de frutas como uva, coco e manga.

