Investimentos Sudene acata pedido de incentivos fiscais de 32 empresas

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ampliou o leque de empresas incentivadas em sete estados do Nordeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo. A Diretoria Colegiada da entidade acatou, nesta quarta-feira (9), o pedido de incentivos fiscais de 32 empresas que investiram R$ 374,16 milhões na região. Em Pernambuco, o investimento chegou a R$ 141,39 milhões.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou a importância dos incentivos fiscais.

"Por meio dos incentivos fiscais, a Superintendência vem gerando, cada vez mais, oportunidades para a região, com um importante apoio para o setor produtivo”, destacou.

De acordo com a Sudene, 23 empresas passam a ter direito a Redução de 75% e Adicionais não Restituíveis e nove ao Reinvestimento de 30% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Os negócios são responsáveis pela manutenção de 8.678 empregos diretos e indiretos, dos quais 683 estão vinculados a novos postos de trabalho.

“Os incentivos fiscais têm desempenhado importante papel na diversificação da economia regional, contribuindo para o aumento na oferta de empregos formais e para a redução das desigualdades regionais e intrarregionais”, destacou o diretor da Sudene, Heitor Freire.

Os pleitos foram distribuídos pelos estados da Bahia (10), Pernambuco (7), Ceará (5), Piauí (3), Espírito Santo (3), Paraíba (1), Rio Grande do Norte (1), Alagoas (1) e Minas Gerais (1).

Segundo o coordenador-geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros da Sudene, Sílvio Carlos do Amaral e Silva, são nove pleitos de Reinvestimento, 10 de implantação de novos empreendimentos, dois de diversificação e 11 de modernização.

Projetos

O projeto com maior volume de recursos investidos é o da Epesa – Centrais Elétricas de Pernambuco S.A, que destinou R$ 91,0 milhões na geração de energia elétrica e térmica em sua unidade instalada em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Outro destaque foi a Origem Energia Alagoas S.A, instalada no município de Pilar, que atua no mercado de petróleo, gás natural e biocombustíveis.

O investimento feito pela empresa é da ordem de R$ 68,83 milhões. Já a Gradkin Alimentos S.A., localizada em Feira de Santana, na Bahia, também se sobressai, com R$ 45 milhões aplicados em seu empreendimento.

Além dos R$ 141,39 milhões investidos em Pernambuco, as empresas também realizaram investimentos nos estados da Bahia (R$ 80,55 milhões), Alagoas (R$ 68,83 milhões), Piauí (R$ 46,30 milhões), Ceará (R$ 16,12 milhões), Paraíba (R$ 9,39 milhões), Espírito Santo (R$ 7,05 milhões), Minas Gerais (R$ 5 milhões) e Rio Grande do Norte (R$ 1,61 milhão).

