Sudene anuncia investimento de R$ 1 milhão em edital para jovens do Nordeste

A- A+

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) irá lançar, no primeiro semestre de 2025, o edital Inova Juventudes, com a proposta de apoiar soluções inovadoras que abordem os principais desafios enfrentados pelos jovens na região. A iniciativa contará com um investimento de R$ 1 milhão, voltado para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nos 11 estados de atuação da Autarquia.

O anúncio foi feito durante o webinar Inovação e Desenvolvimento Regional: Perspectivas para as Juventudes do Nordeste, realizado nesta segunda-feira (17). Durante o evento, diversas instituições, incluindo universidades e organizações da sociedade civil, apresentaram sugestões para a elaboração do edital, que deverá ser lançado em maio.

De acordo com dados do boletim temático Juventude no Nordeste, lançado pela Sudene em janeiro, o Brasil possui 48 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, sendo 13,5 milhões somente no Nordeste. Este cenário reforça a necessidade de ações voltadas para o público jovem, como destacou o secretário nacional da Juventude, Ronald Sorriso. “Há um processo de criação muito vivo nas mãos dessa juventude, mas falta o instrumental, que é o apoio, o financiamento para acessar boa tecnologia, criar boas iniciativas, potencializar o que o jovem tem de melhor”, comentou.

Para o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, a reunião foi uma oportunidade de instalação do diálogo para a elaboração do edital, com a participação de gestores, universidades, sociedade civil, de forma a responder efetivamente aos desafios das juventudes na área de atuação da Autarquia. Até o dia 28 de fevereiro, os gestores e as organizações relacionas às juventudes podem enviar contribuições para o edital, através do link https://forms.gle/xZmg8bHn6shVszRL7. A expectativa é de que o edital seja lançado em maio.

“O edital é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre a Sudene e a Secretaria Nacional da Juventude, que visa termos um olhar e uma ação de caráter territorial estratégicos para as nossas juventudes”, disse Danilo Cabral. O gestor frisou que a iniciativa faz parte da política de inovação desenvolvida pela Sudene, como foram os editais voltados para as mulheres, a proteção social. “Queremos fazer um amplo processo de escuta para que a gente possa induzir a nossa juventude a participar desse processo e encontrarmos os melhores caminhos para responder aos desafios da nossa juventude”, completou o superintendente.

Os desafios identificados para a juventude do Nordeste incluem a garantia à vida, o acesso ao trabalho, a participação social e a mobilidade. Bruna Belaz, presidente do Conselho Nacional da Juventude (Conjuv), destacou a inovação não é só um conceito tecnológico, mas é estratégia para inclusão e oportunidades. "Precisamos ampliar as políticas e os recursos destinados às juventudes brasileiras e o Nordeste”, afirmou. Ela lembrou que 2025 marca os 20 anos do lançamento da Política Nacional de Juventude, do Conselho Nacional da Juventude e do programa Pró-Jovem, o que torna o momento ainda mais significativo.

O webinar também contou com a participação de outros especialistas, como Pedro Matias, coordenador da Câmara Temática Juventudes do Consórcio Nordeste; Isadora Cortês, da Associação Nacional de Pós-graduação; Matheus Diniz de Souza, secretário-executivo do Conjuv; e Ilana Lemos de Paiva, coordenadora do Observatório da Juventude da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Veja também