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Transnordestina Sudene apresenta ao TCU estudo sobre impactos da conclusão da Transnordestina até Suape Reunião também teve participação do senador Humberto Costa e do deputado Augusto Coutinho

O superintendente do Desenvolvimento do Nordeste, Francisco Alexandre, reuniu-se, na tarde desta terça-feira (11), com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus, relator do processo que trata da retomada das obras do trecho da Ferrovia Transnordestina entre Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, e o Porto de Suape, no litoral do estado. Durante o encontro, o superintendente apresentou um estudo elaborado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) que aponta os impactos econômicos e sociais associados à conclusão da ferrovia.

Também participaram da reunião o segundo vice-presidente do Senado Federal, Humberto Costa (PT), e o coordenador da bancada de Pernambuco no Congresso Nacional, Augusto Coutinho (Republicanos).

Elaborado com base na metodologia de Análise Custo-Benefício (ACB), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o estudo estima um Valor Social Presente Líquido (VSPL) de R$ 4,76 bilhões e uma Taxa de Retorno Econômico (TRE) de 15,53%. A análise aponta ainda que a implantação do trecho poderá gerar impacto de aproximadamente R$ 8,23 bilhões no Valor Adicionado Bruto (VAB). Já a fase de operação deverá acrescentar cerca de R$ 910 milhões por ano à economia regional.

Segundo Francisco Alexandre, os dados demonstram que a conclusão do trecho Salgueiro-Suape pode produzir benefícios que vão além da rentabilidade financeira do empreendimento. “Nosso objetivo é oferecer elementos técnicos, com base em dados atualizados e na perspectiva do interesse público”, afirmou após a reunião.

O VSPL considera os efeitos de um empreendimento sobre a sociedade, incluindo fatores que não são necessariamente contabilizados em sua rentabilidade financeira. No caso da ferrovia, a análise leva em conta a redução dos custos logísticos, a diminuição de acidentes rodoviários, a queda nas emissões de gases de efeito estufa, a economia de despesas públicas com infraestrutura rodoviária e o fortalecimento da integração produtiva do Nordeste, com impactos sobre o desenvolvimento regional.

Para Humberto Costa, a reunião foi positiva e há expectativa de que o processo avance após o envio de novos documentos pela Infra S.A. “A reunião foi muito positiva, o ministro Jhonatan de Jesus está sensível ao tema e nós estamos esperando que novos documentos sejam juntados pela Infra S.A. para que o processo volte à análise. Estamos confiantes de que, em breve, as obras serão liberadas. O governo do presidente Lula está absolutamente comprometido com essa pauta e eu tenho certeza de que, muito breve, teremos um resultado positivo para a Transnordestina voltar a andar”, afirmou.

Em julho, foi formalizado o contrato para a elaboração do projeto executivo de engenharia e a execução dos serviços de infraestrutura remanescentes do lote SPS 04 da Ferrovia Transnordestina, entre os municípios de Custódia e Arcoverde, em Pernambuco. Celebrado entre a Infra S.A. e o Consórcio ACA Transnordestina, o contrato tem valor de R$ 312,8 milhões e contempla 73,32 quilômetros da ferrovia. O escopo inclui ainda a execução de obras de arte especiais, e a vigência prevista é de 57 meses.



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