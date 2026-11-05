A- A+

Economia Sudene apresenta balanço de 2026 e traça prioridades para o desenvolvimento do Nordeste Autarquia detalha avanços no financiamento regional e prevê R$ 61 bilhões para o FNE em 2027

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) apresentou, nesta quinta-feira (5), em Brasília, o balanço das ações executadas ao longo de 2026. A apresentação ocorreu durante reunião do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) com suas entidades vinculadas, destacando avanços em financiamento público, incentivos ao setor produtivo, pesquisas de inovação e planejamento territorial.

Durante o encontro, o coordenador-geral de Gestão Institucional da autarquia, Pabllo Brandão, ressaltou a importância de alinhar as diretrizes econômicas às transformações tributárias em curso no país.

“Mostramos os avanços na aplicação dos incentivos fiscais, na operação do FDNE e do FNE e no apoio a projetos de inovação. Também debatemos os desafios que se apresentam para 2027, sobretudo diante das mudanças trazidas pela Reforma Tributária e da necessidade de assegurar a continuidade dos instrumentos de estímulo ao desenvolvimento do Nordeste”, afirmou Pabllo Brandão.

Na área de crédito, a Sudene registrou R$ 35,9 bilhões contratados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) até agosto, de um orçamento anual de R$ 52,6 bilhões. Para 2027, as diretrizes do fundo preveem uma programação de R$ 61 bilhões para a região.

As obras da Ferrovia Transnordestina alcançaram 85% de avanço físico, com R$ 556 milhões liberados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) em 2026 e outros R$ 444 milhões previstos até o fim do ano.

A pauta de fomento produtivo contemplou editais temáticos de pesquisa e tecnologia, como o Inova Palma (R$ 7,9 milhões), Destinos Futuros (R$ 3 milhões) e Inova Mulher (R$ 1,55 milhão). Paralelamente, a Chamada Nordeste reuniu 189 projetos estruturantes orçados em R$ 113 bilhões, com 74% de participação de micro, pequenas e médias empresas.

Em parceria com a Finep e o Sebrae, a autarquia também viabilizou um edital de subvenção regional no valor de R$ 300 milhões para projetos de risco tecnológico.

No campo da gestão territorial, a instituição fortaleceu a plataforma Data Nordeste e iniciou a elaboração do estudo multidimensional sobre pobreza e desigualdades na região. As equipes técnicas iniciaram ainda a fase preparatória para o ciclo 2028–2031 do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE).

As metas prioritárias para 2027 incluem a modernização dos incentivos fiscais, o fortalecimento de parcerias com bancos internacionais e a conclusão dos ramais da Transnordestina voltados aos portos do Pecém (CE) e de Suape (PE).

Veja também