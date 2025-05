Sudene aprova 22 demandas de incentivos fiscais para impulsionar investimentos

A- A+

A Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste (Sudene) aprovou, nesta quarta-feira (7), 22 novos pleitos de incentivos fiscais. As empresas beneficiadas declararam um investimento de R$ 281,2 milhões em nove estados, vinculados a geração de 1.116 novos postos de trabalho.

“Os incentivos fiscais são um mecanismo estratégico para a atração e manutenção de empresas na nossa área de atuação, buscando reduzir desigualdades intrarregionais no processo de industrialização. Esses incentivos atuam catalisadores de investimentos privados, compensando as desvantagens competitivas existentes e estimulando a instalação e expansão de empreendimentos”, afirmou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

O gestor acrescenta que essa atração de capital privado se traduz em geração de empregos, aumento da renda da população local, diversificação da economia e, consequentemente, na melhoria dos indicadores sociais.

Estados

Bahia e Maranhão despontaram como os estados com maior número de empresas atendidas, cinco cada. Empreendimentos dos estados de Ceará (1), Espírito Santo (3), Paraíba (2), Pernambuco (4), Piauí (1) e Rio Grande do Norte (1) também foram contemplados. O maior investimento registrado foi da Paraflu do Brasil Indústria de Produtos Químicos, localizada no município de Sooretama (ES), fabricante de fluidos de arrefecimento de radiadores.

A diversidade setorial das empresas agraciadas reflete o potencial multifacetado da região. Entre as 22 empresas beneficiadas, há representantes dos setores da indústria – alimentos (4), química (3), metalurgia (2), plásticos (2), calçados (1) e agro (1) -; infraestrutura (4), todas de tecomunicações; minerais (3); agricultura irrigada (1); e hotelaria (1).

Modalidades

No que tange às modalidades de incentivo, a maioria das empresas (17) obteve a redução de 75% no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Adicionalmente, foram aprovados cinco pleitos de reinvestimento, mecanismo que permite às empresas destinar até 30% do IRPJ para projetos de modernização, complementação de equipamentos ou investimento em capital de giro. A Sudene também aprovou pleitos de retificação e transferência.

A diversidade setorial e a abrangência geográfica dos projetos aprovados refletem a estratégia da Sudene de impulsionar um crescimento econômico robusto e diversificado. “Acreditamos que o apoio a diferentes setores, desde a indústria até a infraestrutura, passando pela agricultura e serviços, é fundamental para reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a economia como um todo”, disse o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos, Heitor Freire.

Em 2025, segundo a Coordenação-geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros, foram aprovados 60 pleitos de incentivos fiscais em reuniões anteriores da Diretoria Colegiada da Sudene. No total, as empresas declaram R$ 478,3 milhões em investimentos e a manutenção de 19.382 empregos diretos e indiretos. “Mais de 60% das demandas são do setor industrial”, destaca o coordenador Silvio Carlos.

