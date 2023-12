A- A+

INCENTIVOS Sudene aprova 38 pleitos de incentivos fiscais e contribui com cerca de 10 mil empregos Empreendimentos beneficiados são responsáveis por investimentos da ordem de R$ 1,3 bilhão.

A Diretoria Colegiada da Sudene aprovou 38 pleitos de incentivos fiscais que contemplam nove estados da área de atuação da Autarquia, incluindo Pernambuco.

Ao todo, estão sendo concedidos 35 incentivos de Redução de 75% do IRPJ e Adicionais e três de Reinvestimento de 30% do IRPJ, distribuídos entre os estados de Pernambuco (7), Bahia (13), Espírito Santo (2), Maranhão (1), Paraíba (5), Sergipe (5), Alagoas (1), Minas Gerais (1) e Rio Grande do Norte (3).

Os empreendimentos beneficiados são responsáveis por 9.827 empregos (9.019 diretos e 808 indiretos), sendo 1.078 novos postos de trabalho. O diretor de Gestão de Fundos e Atração de Investimentos da Sudene, Heitor Freire, destacou “a importância dos incentivos fiscais administrados pela Autarquia para a geração de emprego e renda na Região”.

Do total de investimento registrado (R$ 1,3 bilhão), R$ 656,2 milhões são referentes a 14 pleitos de implantação. Boa parte das empresas que obtiveram pleitos de incentivos aprovados, em um total de 23, vem implementando programas ambientais nas comunidades em que atuam.

Sobre os investimentos feitos na região, as que se destacam em relação ao volume de recursos aplicados são Química Amparo LTDA (R$ 434,3 milhões), localizada em Itapissuma (PE) e fabricante de produtos como sabão em barra, lava-louça e amaciante de roupa; Petróleo Brasileiro S.A Petrobrás (R$ 217,3 milhões), usina termelétrica situada em São Francisco do Conde (BA); Imetame Termelétrica LTDA (R$ 180,5 milhões), implantada em Camaçari (BA); e Binatural Bahia LTDA (R$ 100,5 milhões), que se instalou no município de Simões Filho(BA) e é uma das primeiras indústrias a aderir ao Programa RenovaBio.

Os quatro empreendimentos são responsáveis, respectivamente, por 342, 152, 40 e 141 empregos diretos e indiretos.

Na divisão de investimentos por estados estão a Bahia (R$ 611,6 milhões), Pernambuco (R$ 568,6 milhões), Sergipe (R$106,7 milhões), Rio Grande do Norte (R$ 38,3 milhões), Maranhão (R$ 8,54 milhões), Espírito Santo (R$ 7,34 milhões), Paraíba (R$ 6,31 milhões), Minas Gerais (R$ 1,60 milhão) e Alagoas (R$ 821 mil).

Confira as empresas por estado:

Alagoas – Indústrias Reunidas Coringa LTDA

Bahia – Binatural Bahia ltda, Alvoar Lácteos Nordeste S/A, CTR Ilhéus ltda, Carbongreen Tecnologia Ambiental ltda, Bebidas Ravena Indústria e Comércio ltda, Petrobras, Imetame Termelétrica ltda, Elekeiroz S/A, Comolimpa Indústria Química ltda, White Martins Gases Industriais do Nordeste ltda (três empreendimentos), Peroxy Bahia Indústria Química ltda

Espírito Santo – Central de Gerenciamento Ambiental Juparana S/A e Ilumatic S/A Iluminação e Eletrometalúrgica

Maranhão – Integração Maranhense Transmissora de Energia s.a.

Minas Gerais – HG Comércio e Indústria de Produtos Químicos ltda

Paraíba – Indústria e Comércio de Pneus Freedom ltda, Softcom Tecnologia ltda, Usina Giasa ltda, Energisa Paraíba - Distribuidora de Energias e Tecelagem São Cristovão ltda

Pernambuco – Química Amparo LTDA PE, Lafepe, Sandene S/A Indústria e Comércio, Pitang Consultoria e Sistemas S/A, Fertilizantes do Nordeste ltda, Madelar Indústria ltda e Fast Aplicativos e Soluções Tecnológicas ltda

Rio Grande do Norte – Bee Tecnologia ltda, Petrobras e Norte Salineira S/A Indústria e Comércio – Norsal

Sergipe – Agropecuária Marata ltda., Rosário do Catete Ambiental S.A., JCA Indústria de Material Plástico ltda, Companhia Industrial têxtil e Aratur hotéis e Turismo de Aracaju ltda

