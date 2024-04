A- A+

Com financiamento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Pernambuco vai receber dois novos projetos de energia solar que vão resultar no investimento total de R$ 717,63 milhões. Além disso, eles devem gerar mais de 1,3 mil empregos diretos e indiretos.



Os dois projetos tiveram suas consultas prévias aprovadas nesta quinta-feira (11) pela Diretoria Colegiada da Sudene. Após essa decisão, as empresas deverão agora apresentar o projeto do empreendimento a uma instituição financeira federal – que será o agente operador e fará a análise técnico-econômico-financeira e de risco. Feita a análise do banco, a Sudene volta a avaliar o projeto e, então, decide sobre a autorização do financiamento.

Os dois empreendimentos, que serão capitaneados pelas empresas Solar do Agreste Geração de Energia e Sol do Agreste Geração de Energia, poderão ser beneficiados com um investimento de R$ 424,10 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Além das usinas de Pernambuco, a Sudene também aprovou as consultas prévias de outros três projetos de energia eólica, sendo dois na Paraíba e um no Rio Grande do Norte.



Todos os projetos preveem contrapartidas econômicas, sociais e ambientais, que incluem, entre outras ações, assegurar o monitoramento ambiental e a documentação rigorosa de todas as ações desenvolvidas, garantindo a inclusão de critérios ambientais em todas as fases do processo de detalhamento do projeto executivo. Além disso, também deverão garantir a criação de empregos na região e entorno, a geração de energia limpa/renovável e diversificação da matriz elétrica brasileira.

