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Empreendimentos Sudene aprova incentivos fiscais para 33 empreendimentos em oito estados Projetos aprovados na área de atuação da Autarquia e informam a manutenção de 4.271 empregos, dos quais 903 estão vinculados a novos postos de trabalho

A Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou, nesta quinta-feira (17), 33 pleitos de incentivos fiscais para empreendimentos localizados em sua área de atuação. Os projetos informaram R$ 940,5 milhões em investimentos e a manutenção de 4.271 empregos, dos quais 903 estão vinculados a novos postos de trabalho. A decisão foi tomada durante reunião da Diretoria Colegiada realizada nesta quinta-feira (17).

Os incentivos correspondem à redução de 67,5% do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e adicionais não restituíveis e ao reinvestimento de 27% do IRPJ. Os projetos estão distribuídos por oito estados, sendo Bahia (10 pleitos), do Ceará (8), Espírito Santo (1), Maranhão (1), Paraíba (2), Pernambuco (5), Piauí (5) e Rio Grande do Norte (1).

Entre os projetos aprovados, 18 são de implantação de novos empreendimentos e sete correspondem à modernização de unidades já instaladas. Também foram aprovados três pedidos de transferência de Laudos Constitutivos, dois de retificação e três de reinvestimento. Os três maiores projetos em volume de investimentos somam R$ 780,6 milhões, o equivalente a 83% do total informado.

Na distribuição por setores, o químico contou com oito solicitações aprovadas, seguidas de infraestrutura (7), alimentos e bebidas (5), turismo (5), informática (3) e minerais não metálicos (3). De acordo com a Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais, o município de Bodó (RN), com população de 2,3 mil habitantes, passará a contar com a primeira empresa incentivada pela Sudene – a Eólica Paraíso.

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