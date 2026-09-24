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Liberação Sudene aprova liberação de R$ 77,2 milhões do FDNE para a Transnordestina Valor corresponde à terceira parcela prevista no sexto aditivo ao contrato de investimento; primeira fase da ferrovia já soma 832 quilômetros executados

A Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou, nesta quinta-feira (24), a liberação de R$ 77,2 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a Ferrovia Transnordestina. O valor corresponde à terceira parcela prevista no sexto aditivo ao contrato de investimento, que estabelece R$ 1 bilhão em recursos do Fundo para o empreendimento em 2026.

No primeiro semestre, a Sudene confirmou a disponibilidade orçamentária de R$ 600 milhões para a ferrovia em 2026. Com a nova liberação, R$ 556 milhões desse montante já foram liberados, restando saldo de R$ 43,9 milhões. A Autarquia ainda aguarda a disponibilidade financeira dos R$ 400 milhões restantes relativos à terceira parcela para análise sobre a liberação dos recursos.

A decisão foi tomada durante a 631ª Reunião da Diretoria Colegiada e integra o processo de financiamento da ferrovia por meio do FDNE, administrado pela Sudene. A participação do FDNE no financiamento da Transnordestina remonta a 2008, quando o empreendimento foi aprovado pela Sudene. Desde então, o contrato passou por alterações e aditivos para adequação do financiamento e da execução do projeto.

A construção da ferrovia tem um orçamento previsto de R$ 15 bilhões, com a participação do FDNE em R$ 7,4 bilhões. Desse montante, R$ 6,2 bilhões já foram liberados. A obra também recebeu R$ 816 milhões provenientes do antigo Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor). Além do aporte financeiro, a Autarquia participa da governança do projeto como acionista da Transnordestina Logística S.A.

Nesta semana, a Transnordestina teve mais um trecho concluído no Ceará, com a entrega do lote 6, entre Quixeramobim e Quixadá, de 50 quilômetros de extensão. Com esse trecho, a primeira fase da ferrovia passou a somar 832 quilômetros executados, de uma extensão total de 1.053 quilômetros. O avanço físico informado para essa etapa é de 84%. Os 221 quilômetros restantes estão em obras de infraestrutura e superestrutura.

De acordo com a concessionária Transnordestina Logística S.A. (TLSA), estão previstas ainda para este ano as entregas dos trechos Quixadá–Itapiúna e de parte do segmento Caucaia–Porto do Pecém.

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