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Transnordestina Sudene aprova R$ 152,4 milhões para a Transnordestina e reforça avanço da infraestrutura no Nordeste Novo aporte do FDNE fortalece projeto estratégico do Governo Federal, que já soma R$ 6,6 bilhões liberados e impulsiona logística, empregos e competitividade regional

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) autorizou o repasse de R$ 152,4 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a continuidade das obras da Ferrovia Transnordestina. O investimento reafirma o empenho do Governo Federal em manter o cronograma de um dos mais estratégicos empreendimentos de infraestrutura para o fortalecimento da economia nordestina.

A liberação foi aprovada pela Diretoria Colegiada da Sudene, em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (19). O valor integra uma parcela contratual de R$ 1 bilhão, sendo que R$ 806 milhões já haviam sido liberados anteriormente.

De acordo com o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, a Transnordestina é estratégica para o desenvolvimento regional.

“Trata-se de um projeto prioritário para o Governo do Brasil, com impacto direto na dinamização dos setores produtivos, geração de empregos e aumento da renda no Nordeste”, afirmou.

O diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, explicou que a concessionária Transnordestina Logística S.A. (TLSA) apresentou as comprovações física, financeira e contábil da execução das obras, devidamente atestadas pelo agente operador do FDNE neste empreendimento, o Banco do Nordeste.



Com mais de 1,2 mil quilômetros de extensão, a ferrovia ligará o município de Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo do Pecém, no Ceará, consolidando um corredor logístico estratégico para o escoamento da produção regional. A Sudene é uma das principais financiadoras da obra, por meio do FDNE, e deverá aplicar R$ 7,4 bilhões no projeto até 2027. Com o novo aporte, já foram liberados R$ 6,6 bilhões desse total, incluindo R$ 800 milhões oriundos do antigo Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor).



Atualmente, a Transnordestina conta com 100% de sua execução contratada. Entre os avanços recentes, destacam-se as assinaturas das ordens de serviço dos lotes 9 (Baturité–Aracoiaba, com 46 km) e 10 (Aracoiaba–Caucaia, com 51 km), considerados trechos de maior complexidade técnica e fundamentais para a conclusão da primeira fase do projeto.



Segundo a TLSA, a expectativa é de que mais 100 quilômetros da ferrovia, dos 326 quilômetros atualmente em obras, sejam concluídos até abril deste ano. O próximo lote a ser entregue será o que liga Piquet Carneiro e Quixeramobim, com 51 quilômetros. Mais de cinco mil trabalhadores atuam na construção. A ferrovia já iniciou, em fase de testes, o transporte de cargas como milho, milheto, sorgo, calcário agrícola e gipsita, sinalizando o potencial logístico e econômico do empreendimento.

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