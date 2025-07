Sudene articula seminários regionais de divulgação da Chamada Nordeste

A- A+

A reunião do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff), que aconteceu hoje (1°), nos formatos online e presencial, tratou sobre a estratégia de divulgação da Chamada Nordeste nos estados onde a Sudene atua.

A iniciativa vai injetar R$ 10 bilhões na Região, com o objetivo de alavancar projetos de infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos produtivos alinhados aos eixos e missões do programa Nova Indústria Brasil (NIB).

Será feita uma articulação com os governadores para impulsionar a publicidade do edital, com foco nas aglomerações industriais (ação que contará com o apoio das federações de indústria), além de definir as atribuições de cada instituição que participa do projeto.

A Chamada Nordeste reúne todas as instituições financeiras federais atuantes na Região – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CAIXA), além da Financiadora de Projetos (FINEP), do Consórcio de Governadores do Nordeste e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR).

A divulgação deve ter início este mês na Bahia, Ceará e Maranhão, por meio de eventos que serão realizados nos estados. O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, reforça a importância de “ampliar o conhecimento sobre o edital para que a seleção de projetos represente as necessidades regionais, impulsionando o desenvolvimento”. O gestor destaca, ainda, a atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste “no fortalecimento de parcerias e articulações de ações concretas para a região”.

A submissão de propostas para a Chamada Nordeste está em andamento desde o dia 13 de junho e segue até 15 de setembro deste ano, com previsão de divulgação do resultado até 28 de novembro.

Os R$ 10 bilhões serão disponibilizados por meio de diversas modalidades de fomento, incluindo crédito, subvenção econômica, participação acionária e recursos não reembolsáveis (para projetos cooperativos entre empresas e instituições tecnológicas).

Estarão aptas a participar do processo seletivo as propostas de empresas brasileiras e cooperativas que atuam ou planejam realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação nos estados do Nordeste.

Empresas estrangeiras também poderão participar, desde que a submissão dos pedidos de apoio financeiro seja feita por uma organização brasileira. A participação poderá ocorrer de forma isolada ou consorciada.

Os focos prioritários da Chamada Nordeste incluem energias renováveis, com ênfase em armazenamento; bioeconomia, com foco em fármacos; descarbonização, com destaque para o hidrogênio verde (H2V); data centers verdes; e indústria automotiva, incluindo máquinas agrícolas.

Marcaram presença na reunião de hoje representantes das instituições que integram o Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Sudene, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES).

