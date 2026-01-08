A- A+

Investimento Sudene autoriza novo aporte de R$ 106 milhões para avanço da Transnordestina Valor liberado pela Diretoria Colegiada da Autarquia integra parcela contratual de R$ 1 bilhão e reforça execução da maior obra logística do Nordeste

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) autorizou nesta quinta-feira (8) a liberação de R$ 106,2 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a continuidade das obras da Ferrovia Transnordestina.

A decisão foi tomada pela Diretoria Colegiada da Autarquia, após análise técnica da execução física, financeira e contábil do empreendimento. O valor integra a parcela contratual de R$ 1 bilhão prevista para 2025. Desse total, a Sudene já havia liberado R$ 700 milhões em dezembro do ano passado. A expectativa é que o montante complementar seja repassado até março

A autorização considerou as comprovações apresentadas e validadas pelo Banco do Nordeste, agente operador do projeto. Para o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, a decisão reafirma o compromisso institucional com a regularidade da execução do projeto.

Em complemento, o diretor substituto de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da Sudene, Wandemberg Almeida, destacou a relevância estratégia da ferrovia para o desenvolvimento regional. "É uma obra que transforma e traz um impacto social e econômico significativo, permitindo inclusive a aproximação de produtos da cadeia produtiva nordestina a mercados externos”, ressaltou.

Com 100% de sua execução contratada, a Transnordestina é considerada a maior obra de infraestrutura logística em andamento no Nordeste.

O empreendimento tem papel estratégico na redução de custos de transporte, na integração regional e no fortalecimento das cadeias produtivas locais, com impacto direto na competitividade da economia nordestina.

Orçada atualmente em cerca de R$ 15 bilhões, a ferrovia conta com participação estrutural da Sudene através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). A linha de crédito administrada pela Sudene irá aplicar R$ 7,4 bilhões na obra até 2027.

As operações experimentais já ocorreram em dezembro do ano passado, quando a ferrovia realizou o transporte de milho em um trecho de 585 quilômetros entre Bela Vista, no Piauí, e Iguatu, no Ceará, sinalizando o avanço concreto do projeto.

