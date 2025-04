A- A+

Financiamento Sudene busca aporte de 100 milhões de euros para Fundo de Desenvolvimento do Nordeste Parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento deve ampliar capacidade de financiamento de projetos estratégicos e impulsionar setor produtivo regional

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) está em negociação com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), para a aquisição de novos recursos para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).



A expectativa do órgão é conseguir a captação de € 100 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 630 milhões, para reforçar o financiamento de projetos estratégicos que estimulem o crescimento do setor produtivo regional.



Reepresentantes da AFD estiveram na Sudene para uma rodada de articulação sobre a capitalização dos recursos. O Superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou a importância da aproximação com a agência.



" "Estamos falando de uma parceria bilateral de quem acredita no potencial do Nordeste. Aqui há um conjunto expressivo de oportunidades. O Nordeste vive um momento de reposicionamento promovido pelo Governo Federal, que entende a Região como um território estratégico. Isso nos leva a identificar o que há de interesse comum entre Sudene e AFD para impulsionar o desenvolvimento regional", afirmou.

Durante a reunião, o diretor de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da Sudene, Heitor Freire, reforçou o papel da instituição como promotora do diálogo e do desenvolvimento: “Somos um órgão que escuta, dialoga e oferece instrumentos para transformar potencial em realidade”, pontuou.

A preocupação estratégica da Sudene com a nova agenda mundial de desenvolvimento foi destacada pelo coordenador de fundos de desenvolvimento e de financiamento da Autarquia, Wandemberg Almeida."A Sudene é plural e atuamos fortemente baseados em dados e estudos.

Atuar desta maneira reforça o fato de que a economia mudou e que precisamos acompanhar esse movimento, direcionando recursos para projetos que dialogam com essa nova agenda de sustentabilidade", explicou.

Representando a AFD, o especialista financeiro Alexandro Barreneche Garcia, sublinhou a sintonia entre as agendas das duas instituições: “Estamos testemunhando a consolidação de um novo momento do desenvolvimento regional no Brasil, alinhadas às estratégias que priorizam investimentos focados no Nordeste”, declarou.

A visita da AFD consolida o interesse da agência em fortalecer sua atuação no Brasil, em especial na região Nordeste. Em 2023, a instituição investiu 13 bilhões de euros em mais de cinco mil projetos distribuídos em 150 países — sendo 2,2 bilhões de euros destinados à América Latina.

A AFD tem como foco projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovendo iniciativas voltadas à proteção da biodiversidade, resiliência às mudanças climáticas e desenvolvimento urbano e rural de baixo carbono.

A instituição francesa aposta em uma estratégia focada em três eixos principais: cooperação técnica, mentos soberanos (governos) e não soberanos (empresas públicas, privadas e bancos).

No Nordeste brasileiro, a Agência Francesa de Desenvolvimento já possui uma carteira de projetos em estados como Maranhão (saneamento), Paraíba (mobilidade e saneamento), Pernambuco (inovação urbana), Piauí (saneamento) e Bahia (água, saneamento e saúde).

A instituição também mantém parceria com o Banco do Nordeste (BNB) para fortalecimento de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O próximo passo da negociação prevê a aprovação do aporte até outubro de 2025, com a previsão de liberação dos recursos no início de 2026.

Com o reforço no funding do FDNE, a expectativa da Sudene é ampliar o apoio a projetos estruturantes e impulsionar ainda mais a dinâmica econômica regional. Desde 2016, os fundos regionais não recebiam novos aportes para ampliação de recursos.

O superintendente Danilo Cabral ressaltou que há negociações em andamento para a captação de recursos junto ao New Development Bank (NDB), conhecido como Banco dos Brics, e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o FDNE.

No primeiro caso, a assinatura do contrato deve ocorrer nos próximos dias, injetando mais 300 milhões de dólares – cerca de R$ 1,7 bilhão – para o financiamento de projetos nos nove estados do Nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Veja também